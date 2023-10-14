Необходимый минимум. Что должно лежать в багажнике у каждого автомобилиста зимой

По словам специалиста, прежде всего стоит позаботиться о багажнике. Туда нужно положить то, что может пригодиться зимой, и убрать то, что залежалось с лета. Вот что лишним в багажнике не будет:

лопата;

силиконовая смазка для обработки резиновых уплотнителей;

запасная баклажка зимней стеклоомывающей жидкости.

Последнюю нужно брать именно метанольную. Она лучше изопропиловой, так как точно не замёрзнет и не будет давать химозного запаха, отметил эксперт. Пригодится в багажнике ещё тёплая одежда и зарядка для телефона на случай форс-мажора. Всё-таки никогда не знаешь, где застанет ненастье или сломается машина. Также, уточнил Колодочкин, в машине должно быть много тряпок — тоже на всякий случай.

Кроме того, автоэксперт посоветовал отказываться от летнего стиля вождения и переходить на более плавную и осторожную езду. Это поможет избежать ДТП. А ещё перед наступлением холодов неплохо бы проверить исправность этих 6 систем. Чтобы быть точно во всеоружии.