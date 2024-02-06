Эта ошибка во время чихания может привести к инсульту

Как пояснила врач, во время чихания воздух выходит через нос со скоростью до 120 м/с. Если перекрыть его, то давление внутри носоглотки и евстахиевой трубы, соединяющей носоглотку со средним ухом, составит больше 100 мм ртутного столба. Это очень много.

«Ни в коем случае не зажимайте нос, чтобы чихнуть потише! "Ударная волна" может повредить сосуды носоглотки, пищевод, а иногда и даже головной мозг», — пояснила медик News.ru.

Чиханьем организм избавляется от микробов. Если его перекрывать, они будут оставаться в нём. Слизь с бактериями будет уходить обратно в горло или слуховые трубы.

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