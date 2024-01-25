Здоровье
Опубликовано 25 января 2024, 03:00
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Неправильные приседания убьют колени. Вот как это упражнение делают профи

Приседания очень полезны — они развивают мышцы спины и ног, делают их сильнее и выносливее. Но выполнять упражнение нужно правильно, иначе легко повредить суставы или даже позвоночник. Приседать надо не слишком глубоко, с прямой спиной и вытянутыми руками. Подробнее о технике рассказал инструктор по лечебной физкультуре Мариинской больницы Илья Тарасов.
Неправильные приседания убьют колени. Вот как это упражнение делают профи
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Как приседать правильно. Инструкция

Прежде всего нужно занять правильное положение, сказал Тарасов на видео. Ноги должны быть на ширине плеч, руки по швам, а спина ровная. Далее действуем по инструкции.

Начинайте медленно опускаться, одновременно вытягивая руки параллельно полу. Сутулиться при этом не надо. При приседании делайте вдох. Старайтесь не раскачивать таз и не разводить ноги ещё шире.

Опускаться нужно до тех пор, пока бёдра не станут параллельны полу. То есть слишком глубоко садиться не надо — так можно повредить суставы. Спину держите прямо, с небольшим наклоном вперёд. Руки при этом должны держаться ровно.

Опустившись, сделайте выдох. Далее начинайте выпрямлять ноги, но не до конца. Возвращайте руки в исходное положение — прямо по швам.

Кому не надо приседать

Тарасов посоветовал отказаться от приседаний людям со следующими проблемами:

  • травмы позвоночника и колен;
  • высокое артериальное давление;
  • варикозное расширение вен.

Ранее теледоктор и главврач московской ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников перечислил 10 правил здоровой жизни. Одно из них звучит так: ищите физические нагрузки во всём. Смотрите телевизор? Не поленитесь присесть 50 раз, чтобы доказать себе, что вы хозяин своего тела. Подробнее — здесь.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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