Неправильные приседания убьют колени. Вот как это упражнение делают профи

Как приседать правильно. Инструкция

Прежде всего нужно занять правильное положение, сказал Тарасов на видео. Ноги должны быть на ширине плеч, руки по швам, а спина ровная. Далее действуем по инструкции.

Начинайте медленно опускаться, одновременно вытягивая руки параллельно полу. Сутулиться при этом не надо. При приседании делайте вдох. Старайтесь не раскачивать таз и не разводить ноги ещё шире.

Опускаться нужно до тех пор, пока бёдра не станут параллельны полу. То есть слишком глубоко садиться не надо — так можно повредить суставы. Спину держите прямо, с небольшим наклоном вперёд. Руки при этом должны держаться ровно.

Опустившись, сделайте выдох. Далее начинайте выпрямлять ноги, но не до конца. Возвращайте руки в исходное положение — прямо по швам.

Кому не надо приседать

Тарасов посоветовал отказаться от приседаний людям со следующими проблемами:

травмы позвоночника и колен;

высокое артериальное давление;

варикозное расширение вен.

Ранее теледоктор и главврач московской ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников перечислил 10 правил здоровой жизни. Одно из них звучит так: ищите физические нагрузки во всём. Смотрите телевизор? Не поленитесь присесть 50 раз, чтобы доказать себе, что вы хозяин своего тела. Подробнее — здесь.