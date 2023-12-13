Нервишки пошаливают? Врач назвала 4 способа бороться со стрессом

По словам специалистки, к борьбе со стрессом можно подходить с точки зрения физиологии. А для этого нужно:

выпить воды, которая разбавит гормон, помогающий в синтезе кортизола; заняться физической работой (поэтому женщины часто из-за стресса принимаются за домашние дела), можно прогуляться на свежем воздухе или поприседать дома; использовать дыхательную гимнастику, которая поможет успокоиться и нормализовать гормональный фон; принять тёплую ванну, лучше всего — с английской солью с магнием, но можно добавить и эфирные масла лаванды, мяты, эвкалипта; поплакать, если совсем ничего не помогает.

А если грядут нервные времена, то хорошо бы к ним подготовиться заранее и скорректировать рацион, добавив особенные продукты. А какие из них помогут в борьбе со стрессом — читайте здесь.