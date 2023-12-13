Здоровье
23:20, 13 декабря 2023
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Нервишки пошаливают? Врач назвала 4 способа бороться со стрессом

Хотелось бы, конечно, чтобы по жизни ничего не тревожило и не трепало нервы, но так не бывает. Всегда найдётся какой-то повод для переживаний и стресса. Но их не обязательно терпеть — можно и успокоиться, причём без таблеток и каких-то сложных техник. О действующих способах рассказала эндокринолог Зухра Павлова, и слёзы там — в самом конце списка.

Нервишки пошаливают? Врач назвала 4 способа бороться со стрессом
© Freepik

По словам специалистки, к борьбе со стрессом можно подходить с точки зрения физиологии. А для этого нужно:

  1. выпить воды, которая разбавит гормон, помогающий в синтезе кортизола;
  2. заняться физической работой (поэтому женщины часто из-за стресса принимаются за домашние дела), можно прогуляться на свежем воздухе или поприседать дома;
  3. использовать дыхательную гимнастику, которая поможет успокоиться и нормализовать гормональный фон;
  4. принять тёплую ванну, лучше всего — с английской солью с магнием, но можно добавить и эфирные масла лаванды, мяты, эвкалипта;
  5. поплакать, если совсем ничего не помогает.

А если грядут нервные времена, то хорошо бы к ним подготовиться заранее и скорректировать рацион, добавив особенные продукты. А какие из них помогут в борьбе со стрессом — читайте здесь.

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