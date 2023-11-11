Несладкая жизнь диабетика. Почему появляются ранки на губах и во рту
Бывает такое, что как будто ниоткуда выскакивают заеды — такие ранки в уголках губ, словно у Джокера. Но у них обычно есть причины, о которых рассказал специалист по фармакологии и токсикологии Александр Эдигер. По его словам, повреждение бывает случайное, а бывает — в результате какого-то более серьёзного заболевания, и вот тут уже придётся попотеть.
Причин для появления заед, или ангулярного хейлита, на самом деле множество, но важно обращать внимание на то, как быстро они заживают и заживают ли вообще. Итак, почему могут возникнуть ранки в уголках губ? Из-за:
- неправильного прикуса;
- механического повреждения (если начали носить зубные протезы или брекеты, курите, есть старая привычка прикусывать сигаретный мундштук, жевать палочку сандала, ручки и прочее);
- кандидозов и грибковых заболеваний (если была сперва ранка из-за аллергии, а туда потом подсел грибок или инфекция);
- дефицита витаминов группы B (особенно B2);
- железодефицитной анемии;
- иммунодефицита;
- диабета;
- заболевание коры надпочечников;
- хронических заболеваний ЖКТ;
- эндокринных заболеваний.
Механические или околомеханические повреждения заживают быстро, особенно если убрать причину — исправить прикус, бросить курить, перестать тянуть в рот всё что ни попадя. Инфекции можно вылечить антибиотиками, антисептиками, противогрибковыми препаратами и другими.
А вот если причина в диабете и других хронических болезнях, то здесь уже сложнее. В любом случае, если заеды не пропадают в течение какого-то времени, лучше обратиться к врачу. И он уже определит — прописывать антибиотики или назначать терапию для стабилизации общего состояния, в том числе и из-за хронических болезней.
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