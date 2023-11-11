Несладкая жизнь диабетика. Почему появляются ранки на губах и во рту

Причин для появления заед, или ангулярного хейлита, на самом деле множество, но важно обращать внимание на то, как быстро они заживают и заживают ли вообще. Итак, почему могут возникнуть ранки в уголках губ? Из-за:

неправильного прикуса;

механического повреждения (если начали носить зубные протезы или брекеты, курите, есть старая привычка прикусывать сигаретный мундштук, жевать палочку сандала, ручки и прочее);

кандидозов и грибковых заболеваний (если была сперва ранка из-за аллергии, а туда потом подсел грибок или инфекция);

дефицита витаминов группы B (особенно B2);

железодефицитной анемии;

иммунодефицита;

диабета;

заболевание коры надпочечников;

хронических заболеваний ЖКТ;

эндокринных заболеваний.

Механические или околомеханические повреждения заживают быстро, особенно если убрать причину — исправить прикус, бросить курить, перестать тянуть в рот всё что ни попадя. Инфекции можно вылечить антибиотиками, антисептиками, противогрибковыми препаратами и другими.

А вот если причина в диабете и других хронических болезнях, то здесь уже сложнее. В любом случае, если заеды не пропадают в течение какого-то времени, лучше обратиться к врачу. И он уже определит — прописывать антибиотики или назначать терапию для стабилизации общего состояния, в том числе и из-за хронических болезней.

К слову, дефицит витамина В2 может возникнуть из-за скудного питания, стрессов и физических нагрузок. Из-за этого ещё могут появляться воспаления слизистой оболочки глаза, шелушения возле носа и губ и выпадение волос. А вот в каких продуктах этого витамина полно — читайте в этом материале.