Несладкие последствия: как шоколадки и выпечка портят желчный пузырь

Зачем нужна желчь

Жёлчный пузырь расположен под печенью. Он концентрирует желчь, которую вырабатывает печень. Когда мы начинаем есть что-то жирное, то в желчный пузырь поступает сигнал, и тот сокращается. По желчным протокам вещество попадает в кишечник.

Желчь содержит желчные кислоты. Они помогают расщеплять жиры на более мелкие частицы. Это делает их более доступными для пищеварительных ферментов, которые разлагают пищу на питательные вещества.

Ещё желчь помогает организму усваивать жирорастворимые витамины A, D, E и K.

Из-за чего появлются камни в желчном пузыре

Если желчь становится слишком густой, возникает риск образования билиарного сладжа (песка в желчном пузыре) и желчекаменной болезни. Главная причина сгущения желчи — неправильное питание.

«На работу печени и, соответственно, качество желчи очень сильно влияет наш рацион. Вы все боитесь жиров, а бояться нужно трансжиров: выпечки, сладостей, переработанной пищи . Такая еда чрезмерно богата триглицеридами, поэтому повышается уровень холестерина в крови. Гепатоциты (клетки печени) начинают спускать этот холестерин в желчный пузырь», — объяснила гастроэнтеролог Помойнецкая в своём телеграм-канале.

Из-за перенасыщения желчи кристаллами холестерина в желчном пузыре образуется взвесь, которую на медицинском языке называют билиарный сладж. По словам врача, за 2 два года из такого песка в 14% случаев образуются камни, еще в 6% появляются приступы желчной колики.

Признаки нарушения работы желчного пузыря

Сбои в работе желчного пузыря отражаются на общем состоянии пищеварения. Вот по каким симптомам можно понять, что есть проблема:

запоры и жидкий стул светлого цвета;

неприятный запах изо рта;

горечь во рту;

белый/жёлтый налет на языке;

плохое пищеварение;

отсутствие аппетита по утрам;

чувство отвращения при виде жирной еды;

отрыжка после еды, ощущение тяжести;

появление на теле жировиков, комедонов и липом;

очень сухая кожа, дерматиты и прыщи.

Как усилить отток желчи

Когда функция желчного пузыря нарушена, отток желчи затрудняется. В итоге появляются характерные симптомы — диарея, тошнота и другие. Врач-диетолог Ирина Писарева в беседе с Life.ru посоветовала добавить в рацион капусту и оливки.

Также полезны для оттока желчи специи, которые обладают желчегонным эффектом. Это может быть корица, куркума или имбирь. В сутки надо потреблять около 90 г сыродавленого (нерафинированного) растительного масла.