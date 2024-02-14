Опубликовано 14 февраля 2024, 10:50
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Невролог объяснила, можно ли проглотить язык при приступе эпилепсии
Как помочь человеку, у которого внезапно случился приступ эпилепсии? Некоторые сразу пытаются разжать больному челюсть, но это ошибка. Дело в том, что во время приступа язык находится в таком же напряжении, как и все остальные мышцы, поэтому он не может запасть и перекрыть дыхание. Также при эпилепсии больному нельзя самостоятельно менять дозировку приёма лекарств, объяснила невролог клиники DocDeti Маргарита Мазалова.
Главные ошибки при эпилепсии
Мазалова объяснила, чего ни в коем случае не нужно делать, если у вас или у вашего близкого эпилепсия:
- Не пытайтесь разжать челюсть больному во время приступа.
- Не делайте УЗИ сосудов шеи и другие ненужные исследования. Эпилепсия — это заболевание головного мозга, а и УЗИ шеи никак не поможет.
- Не меняйте самостоятельно препараты для лечения и их дозировки. Это повышает вероятность развития приступов.
- Не используйте недоказанные способы лечения. К ним относятся и так называемые «авторские методики».
Как помочь человеку при приступе эпилепсии
Врач посоветовала для начала попытаться успокоиться и не паниковать. Вот какие действия можно предпринять:
- Засеките время от начала приступа.
- Поверните пострадавшего на бок, подложите что-нибудь мягкое под голову и старайтесь аккуратно удерживать её в таком положении.
- Вызовите бригаду скорой помощи, если приступ возник впервые. Если приступы бывали и ранее, скорую следует вызывать при продолжительности приступа более 5 мин. Так же нужно поступить, если возникает несколько приступов, между которыми пострадавший не приходит в сознание.
- По возможности запишите видео приступа и свяжитесь с лечащим врачом. Ему эта запись пригодится.
В редких случаях эпилепсия может проявляться внезапными приступами хихиканья, обычно без какой-либо причины. Вызывает их опухоль (гамартома) в определённых частях головного мозга. Подробнее о случаях, когда смех указывает на тяжёлую болезнь, мы рассказывали здесь.