Невролог объяснила, можно ли проглотить язык при приступе эпилепсии

Главные ошибки при эпилепсии

Мазалова объяснила, чего ни в коем случае не нужно делать, если у вас или у вашего близкого эпилепсия:

Не пытайтесь разжать челюсть больному во время приступа.

Не делайте УЗИ сосудов шеи и другие ненужные исследования. Эпилепсия — это заболевание головного мозга, а и УЗИ шеи никак не поможет.

Не меняйте самостоятельно препараты для лечения и их дозировки. Это повышает вероятность развития приступов.

Не используйте недоказанные способы лечения. К ним относятся и так называемые «авторские методики».

Как помочь человеку при приступе эпилепсии

Врач посоветовала для начала попытаться успокоиться и не паниковать. Вот какие действия можно предпринять:

Засеките время от начала приступа.

Поверните пострадавшего на бок, подложите что-нибудь мягкое под голову и старайтесь аккуратно удерживать её в таком положении.

Вызовите бригаду скорой помощи, если приступ возник впервые. Если приступы бывали и ранее, скорую следует вызывать при продолжительности приступа более 5 мин. Так же нужно поступить, если возникает несколько приступов, между которыми пострадавший не приходит в сознание.

По возможности запишите видео приступа и свяжитесь с лечащим врачом. Ему эта запись пригодится.

В редких случаях эпилепсия может проявляться внезапными приступами хихиканья, обычно без какой-либо причины. Вызывает их опухоль (гамартома) в определённых частях головного мозга. Подробнее о случаях, когда смех указывает на тяжёлую болезнь, мы рассказывали здесь.