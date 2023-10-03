Незаметный трюк с глазом. Нейробиолог рассказала, как влюблять на первом свидании

Неужели всё так просто? Смотришь человеку на свидании в левый глаз — и вот он уже почти влюблён в вас. Как объяснила доктор Сварт, всё дело в нашей биологии.

Большинство людей на планете — правши, поэтому они держат своего маленького ребёнка в правой руке. Свободной левой рукой они могут совершать какие-нибудь другие действия.

«Это означает, что когда вы смотрите на своего ребенка, ваш правый глаз смотрит на его левый. Такой зрительный контакт влияет на миндалевидное тело в головном мозге — именно там формируются наши эмоции. Образуется петля эмоционального резонанса, которая является частью связи между матерью и ребёнком. Поэтому зрительный контакт правого глаза с левым — самый крепкий зрительный контакт, который у вас может быть с другим человеком», — объяснила нейробиолог в подкасте «Дневник генерального директора».

При этом ваш собеседник даже не заметит трюка. Когда мы смотрим друг на друга, нам тяжело определить, куда именно нам смотрят — в левый, в правый глаз, на переносицу, в губы и т. д.

Также доктор посоветовала смеяться на свидании и не избегать прикосновений друг к другу. По её словам, юмор и физический контакт стимулируют выработку окситоцина, который часто называют гормоном любви. Исследования показывают, что окситоцин помогает снизить уровень тревоги, что крайне важно на первом свидании.

Представим, что трюк с левым глазом сработал и мужчина сразу после первого-второго свидания зовёт вас в ЗАГС. Стоит подумать или же сразу отшить? Ответ — здесь.