Нежный персик, а не курага. Как правильно ухаживать за кожей осенью

К уходу за кожей стоит подходить комплексно, но аккуратно — вводить все нововведения нужно постепенно, иначе ваша помощь станет очередным стрессом.

Очищение должно проходить мягкими и щадящими средствами, с составе у них обычно оливковое масло, алоэ и гиалуроновая кислота. Если после умывания кожа чувствуется сухой и стянутой, то лучше поменять средство. Необходимо увлажнение, и здесь помогут кремы. Причём лучше брать не лёгкие текстуры — они подойдут для лета, — а более плотные. Они будут запирать влагу в эпидермисе и не позволять ему пересыхать. Помните, что питание и увлажнение — две разные вещи, но осенью они обе необходимы. Уходовую косметику хорошо дополнить витамином С, который поможет освежить кожу, обновить её и предотвратить старение. Его можно не только в средства добавлять, но и в меню в виде фруктов, овощей и зелени. А если неудобно, то всегда есть БАДы. Про губы тоже нельзя забывать: кожа на них и под глазами — самая нежная. Чтобы не допустить шелушения и мелких морщинок, нужно активно наносить на эти зоны крем. А для губ отлично подойдёт и гигиеническая помада. Увлажнять нужно не только кожу, но и воздух. Благодаря этому кожа будет меньше пересыхать дома. Можно приобрести увлажнитель и поставить его возле кровати или рабочего места. Если не хочется, то подойдёт и простая ёмкость с водой — она будет менее эффективна, но даже так лучше, чем ничего.

Дерматолог и косметолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Алёна Романова ещё подсказала не пользоваться горячей водой, особенно сразу после возвращения с улицы. Иначе можно смыть естественный защитный слой и травмировать кожу резким перепадом температуры.