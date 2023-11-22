Не стучать, не хлопать. Врач рассказал, что делать, если человек подавился

По словам специалиста, если человек подавился, то поможет приём Геймлиха. Действовать нужно так: со спины обхватить человека за талию или чуть выше, чтобы захватить нижние края рёбер, и резко сдавить его с боков или живота, создав давление в грудной клетке. Это позволит остатку воздуха выдавить инородное тело из дыхательных путей. Если приём не помог, то нужно вызывать скорую, которая будет доставать предмет бронхоскопом.

Эксперт отмечает, что стучать по спине нежелательно, так как если предмет ещё в районе гортани, то шанс его выбить обратно ещё есть, а если опустился ниже, то вы только затолкнёте его глубже.

Если же человек подавился жидкостью, то, скорее всего, он откашляется сам. Если же он речь идёт о большом объёме агрессивной жидкости, то может произойти отёк бронхов. Здесь уже нужна госпитализация.

Подробно о том, почему опасно хлопать подавившегося человека по спине, рассказали тут.