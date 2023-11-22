Ничего не успеваете? Психолог рассказала, как научиться не спешить

Эксперт отметила, что чаще всего такие тревожные дети вырастают у таких же тревожных родителей. То есть проблема приходит из детства. Человек говорит, что ничего не успевает, даже несмотря на то, что пытается делать несколько дел одновременно. Такие люди находятся в хроническом стрессе и часто ни дома, ни на работе не могут отпустить ситуацию или передать контроль другому человеку. Вот способы снять эту бесконечную тревогу в душе:

ложитесь спать вовремя, а телефон убирайте подальше ещё за час до того, как отправиться в постель;

утром можно вставать на полчаса раньше, чтобы спокойно начать день;

выработайте привычку спокойно гулять полчаса в день;

не налегайте на кофеин и не переедайте;

поменьше сидите в социальных сетях и мессенджерах;

поддерживайте порядок дома и на рабочем месте;

осваивайте тайм-менеджмент;

пересмотрите дела и планы;

умейте говорить «нет» другим.

Кстати, снизить тревожность поможет и зелёный чай. О других его полезных свойствах рассказали тут.