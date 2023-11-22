Ничего не успеваете? Психолог рассказала, как научиться не спешить
В современном мире мало кто может полностью расслабиться после напряжённого рабочего дня: стресс и спешка становятся верными спутниками многих россиян. Есть и те, кто вечно куда-то спешит, делает кучу дел и всё равно не успевает. И дело тут не в том, что у кого-то меньше времени. Семейный и клинический психолог Светлан Мурзина в беседе с aif.ru рассказала, как перестать спешить.
Эксперт отметила, что чаще всего такие тревожные дети вырастают у таких же тревожных родителей. То есть проблема приходит из детства. Человек говорит, что ничего не успевает, даже несмотря на то, что пытается делать несколько дел одновременно. Такие люди находятся в хроническом стрессе и часто ни дома, ни на работе не могут отпустить ситуацию или передать контроль другому человеку. Вот способы снять эту бесконечную тревогу в душе:
- ложитесь спать вовремя, а телефон убирайте подальше ещё за час до того, как отправиться в постель;
- утром можно вставать на полчаса раньше, чтобы спокойно начать день;
- выработайте привычку спокойно гулять полчаса в день;
- не налегайте на кофеин и не переедайте;
- поменьше сидите в социальных сетях и мессенджерах;
- поддерживайте порядок дома и на рабочем месте;
- осваивайте тайм-менеджмент;
- пересмотрите дела и планы;
- умейте говорить «нет» другим.
Кстати, снизить тревожность поможет и зелёный чай. О других его полезных свойствах рассказали тут.