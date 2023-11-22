Здоровье
04:00, 22 ноября 2023
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Ничего не успеваете? Психолог рассказала, как научиться не спешить

В современном мире мало кто может полностью расслабиться после напряжённого рабочего дня: стресс и спешка становятся верными спутниками многих россиян. Есть и те, кто вечно куда-то спешит, делает кучу дел и всё равно не успевает. И дело тут не в том, что у кого-то меньше времени. Семейный и клинический психолог Светлан Мурзина в беседе с aif.ru рассказала, как перестать спешить.

Ничего не успеваете? Психолог рассказала, как научиться не спешить
© Freepik

Эксперт отметила, что чаще всего такие тревожные дети вырастают у таких же тревожных родителей. То есть проблема приходит из детства. Человек говорит, что ничего не успевает, даже несмотря на то, что пытается делать несколько дел одновременно. Такие люди находятся в хроническом стрессе и часто ни дома, ни на работе не могут отпустить ситуацию или передать контроль другому человеку. Вот способы снять эту бесконечную тревогу в душе:

  • ложитесь спать вовремя, а телефон убирайте подальше ещё за час до того, как отправиться в постель;
  • утром можно вставать на полчаса раньше, чтобы спокойно начать день;
  • выработайте привычку спокойно гулять полчаса в день;
  • не налегайте на кофеин и не переедайте;
  • поменьше сидите в социальных сетях и мессенджерах;
  • поддерживайте порядок дома и на рабочем месте;
  • осваивайте тайм-менеджмент;
  • пересмотрите дела и планы;
  • умейте говорить «нет» другим.

Кстати, снизить тревожность поможет и зелёный чай. О других его полезных свойствах рассказали тут.

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