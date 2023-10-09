Никакая это не мудрость. О чём говорит появление ранней седины

Щитовидная железа регулирует обмен веществ, производство гормонов и другие важные функции организма. Сниженное выделение гормонов щитовидки называют гипотиреозом. Заболевание может сказаться на изменении пигментации волос и вызвать раннюю седину, сказал «Газете.Ru» Сергей Алендеев. При этом появление ранней седины может быть и не связано с щитовидкой. Зачастую это наследственная особенность.

Перхоть тоже появляется не просто так. В некоторых случаях она указывает на нарушения работы желудочно-кишечного тракта, отметил медик. Сухость кожи и волос — признак проблем с почками. Чересчур жирные локоны — признак проблем с проходимостью желчи.

Выпадение волос может объясняться заболеваниями эндокринной системы. Нередко с облысением сталкиваются диабетики: у них волосы начинают выпадать из-за повреждения кровеносных сосудов. Более подробно о причинах выпадения волос мы рассказывали здесь.

Если же вы давно пытаетесь избавиться от перхоти, но ничего не выходит — ознакомьтесь с этим материалом.