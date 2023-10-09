Здоровье
13:00, 09 октября 2023
1 мин.

Никакая это не мудрость. О чём говорит появление ранней седины

Причины поседения волос до сих пор до конца не ясны. Это сложный и непредсказуемый процесс. В народе седина ассоциируется с мудростью, старостью или даже с пережитым горем. Но одна из доказанных причин раннего поседения — нарушение функции щитовидной железы. С выпадением волос и перхотью тоже не всё просто, рассказал врач общей практики Сергей Алендеев.

Никакая это не мудрость. О чём говорит появление ранней седины
© freepik

Щитовидная железа регулирует обмен веществ, производство гормонов и другие важные функции организма. Сниженное выделение гормонов щитовидки называют гипотиреозом. Заболевание может сказаться на изменении пигментации волос и вызвать раннюю седину, сказал «Газете.Ru» Сергей Алендеев. При этом появление ранней седины может быть и не связано с щитовидкой. Зачастую это наследственная особенность.

Перхоть тоже появляется не просто так. В некоторых случаях она указывает на нарушения работы желудочно-кишечного тракта, отметил медик. Сухость кожи и волос — признак проблем с почками. Чересчур жирные локоны — признак проблем с проходимостью желчи.

Выпадение волос может объясняться заболеваниями эндокринной системы. Нередко с облысением сталкиваются диабетики: у них волосы начинают выпадать из-за повреждения кровеносных сосудов. Более подробно о причинах выпадения волос мы рассказывали здесь.

Если же вы давно пытаетесь избавиться от перхоти, но ничего не выходит — ознакомьтесь с этим материалом.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.