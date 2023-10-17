Никакого холестерина. Учёные разоблачили мифы о вреде сыра

Ещё в 2018 году специалисты из Университетского колледжа Дублина провели исследование о влиянии сыра на уровень холестерина в крови. Считается, что жирный сыр повышает холестерин, что вредно для сосудов. Но учёные пришли к совсем другим выводам.

В исследовании приняли участие 164 добровольца старше 50 лет со слегка повышенным уровнем холестерина. Участников разделили на три группы. Все они получали по 42 г молочного жира в день. Первая группа получала его в виде 120 г свежего чеддера, вторая — в виде смеси сливочного масла и чеддера с пониженным содержанием жира. Третьей группе давали имитацию сыра — сливочное масло с добавлением кальция и казеината кальция (белок, аналогичный содержащемуся в сыре).

И вот какой был результат: у участников исследования из первой группы, которые ели сыр, общий уровень «плохого» холестерина оказался ниже, чем у добровольцев из двух других групп. Но как получается, что жирный по своей сути сыр снижает холестерин?

Доцент Института питания и здоровья Университетского колледжа Дублина Эмма Фини предположила, что всё дело в так называемой жировой матрице сыра.

«Считается, что жирные кислоты в сыре связываются с содержащимся в нём кальцием, что затрудняет их ферментирование в кишечнике. Это означает, что кишечник всасывает меньше насыщенных жиров, которые содержатся в сыре », — объяснила Фини.

Причём сильнее всего снижает холестерин сыр с высоким содержанием кальция. Этого элемента много в твёрдых сортах — чеддере и пармезане. А вот в рикотте кальция мало. Подробнее о самых полезных сырах мы рассказывали здесь.