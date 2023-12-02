Здоровье
06:00, 02 декабря 2023
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Нормально ли не помнить детство? У психолога для вас плохая новость

Психологические проблемы взрослых людей психологи часто объясняют детскими травмами. У вас низкая самооценка? Значит, в детстве родители часто ругали. Не доверяете окружающим? Это следствие пережитого развода родителей. И всё в таком духе. Но далеко не все люди помнят своё детство, и поэтому они не могут почерпнуть оттуда какую-то важную информацию. С чем это связано — объяснил психолог и радиоведущий Михаил Лабковский.

Нормально ли не помнить детство? У психолога для вас плохая новость
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По словам Лабковского, если человек хорошо помнит своё детство, значит, и детских травм у него было мало. А вот если он не может вспомнить себя лет до 10 или даже 16, то стоит обратиться за помощью к психотерапевту — травмы точно есть.

Некоторые психотравмы, отмечает психолог, могут преследовать человека всю жизнь. Вот 5 самых распространённых из них:

  • обидные слова от взрослого — фразы вроде «все дети как дети, один ты недотёпа» — могут глубоко травмировать психику;
  • издёвки одноклассников — дети часто бывают жестокими и не осознают последствия насмешек над сверстниками;
  • подавленная, не выраженная никак обида — если человек давит в себе обиду, то может направить всю злость на самого себя;
  • неоплаканное расставание — нужно давать выход горю, чтобы оно не копилось внутри;
  • непрожитая потеря — требуется время, чтобы её осознать, отгоревать и принять смерть близкого человека или питомца.

Часто детские травмы появляются из-за родителей, особенно у детей из неблагополучных семей. Человек может всю жизнь прожить с обидой на маму и папу, винить их в своём несчастном детстве и проблемах во взрослой жизни. Возможно ли преодолеть такую травму? Ответ — здесь.

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