Нормально ли не помнить детство? У психолога для вас плохая новость

По словам Лабковского, если человек хорошо помнит своё детство, значит, и детских травм у него было мало. А вот если он не может вспомнить себя лет до 10 или даже 16, то стоит обратиться за помощью к психотерапевту — травмы точно есть.

Некоторые психотравмы, отмечает психолог, могут преследовать человека всю жизнь. Вот 5 самых распространённых из них:

обидные слова от взрослого — фразы вроде «все дети как дети, один ты недотёпа» — могут глубоко травмировать психику;

издёвки одноклассников — дети часто бывают жестокими и не осознают последствия насмешек над сверстниками;

подавленная, не выраженная никак обида — если человек давит в себе обиду, то может направить всю злость на самого себя;

неоплаканное расставание — нужно давать выход горю, чтобы оно не копилось внутри;

непрожитая потеря — требуется время, чтобы её осознать, отгоревать и принять смерть близкого человека или питомца.

Часто детские травмы появляются из-за родителей, особенно у детей из неблагополучных семей. Человек может всю жизнь прожить с обидой на маму и папу, винить их в своём несчастном детстве и проблемах во взрослой жизни. Возможно ли преодолеть такую травму? Ответ — здесь.