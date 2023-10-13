Здоровье
15:40, 13 октября 2023
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Носки помогут быстрее заснуть. Врач рассказал, как это работает

Крепкий и здоровый сон — залог бодрости и энергии на целый день. Правда, бывает, что спать вроде хочется, а заснуть не получается. Да и ночью нет-нет, да просыпаешься. Оказывается, улучшить качество сна помогут самые простые носки. Врач общей практики Юрий Завьялов в беседе с «МедикФорум» объяснил, как работает такой приёмчик и поможет ли он крепче спать.

Носки помогут быстрее заснуть. Врач рассказал, как это работает
© Freepik

По словам эксперта, есть исследования, которые подтверждают, что если человек спит в носках, то сон более качественный. Всё дело в согревании ног — это помогает расслабиться и одновременно понизить температуру тела.

Врач объяснил, что когда мы спим, температура тела постепенно падает, достигая минимума в ранние утренние часы. Именно уменьшение температуры тела помогает человеку заснуть и сохранить сон.

Исследования подтверждают, что у людей, спящих в носках, количество пробуждений за ночь и время засыпания меньше. Правда, эксперимент проводился всего среди шести участников. Так что сказать наверняка о работоспособности данного лайфхака нельзя. Впрочем, проверить приём с носками несложно.

Ранее «Секрет» рассказывал, что улучшить сон помогут несколько простых упражнений. Как их выполнять — можно узнать здесь.

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