Носки помогут быстрее заснуть. Врач рассказал, как это работает

По словам эксперта, есть исследования, которые подтверждают, что если человек спит в носках, то сон более качественный. Всё дело в согревании ног — это помогает расслабиться и одновременно понизить температуру тела.

Врач объяснил, что когда мы спим, температура тела постепенно падает, достигая минимума в ранние утренние часы. Именно уменьшение температуры тела помогает человеку заснуть и сохранить сон.

Исследования подтверждают, что у людей, спящих в носках, количество пробуждений за ночь и время засыпания меньше. Правда, эксперимент проводился всего среди шести участников. Так что сказать наверняка о работоспособности данного лайфхака нельзя. Впрочем, проверить приём с носками несложно.

Ранее «Секрет» рассказывал, что улучшить сон помогут несколько простых упражнений. Как их выполнять — можно узнать здесь.