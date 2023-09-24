Новое исследование: затяжной коронавирус может вызвать долгосрочные повреждения органов

Суть эксперимента

Исследователи набрали две группы людей. В первой было 259 человек (158 мужчин, 101 женщина) среднего возраста 57 лет, которые лежали с коронавирусом в больнице. А во второй 52 человека (30 мужчин, 22 женщины) среднего возраста 49 лет без коронавируса.

Всем испытуемым провели магнитно-резонансную томографию. К этому моменту прошло в среднем 5 месяцев с выписки испытуемых первой группы из больницы.

В итоге оказалось, что более высокий риск патологических изменений в двух или больше органах у тех, кому долго пришлось лечиться от коронавируса. А именно, у них чаще наблюдались повреждения лёгких, головного мозга и почек.

«После госпитализации по поводу COVID-19 люди подвергаются риску полиорганных нарушений в среднесрочной перспективе», — резюмировали учёные.

Коронавирус до сих пор активничает. С лета 2023 года он начал распространяться в новом обличье — штамм «пирола». Как рассказал «Секрету фирмы» замглавврача по терапии клиники «К+31 Запад» Александр Матвеев, от «омикрона» она отличается на 34 мутации, но тем не менее новые штаммы уже не настолько смертоносны.