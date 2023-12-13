Новогоднее застолье для тех, кому за 50. Что нельзя есть

Пожилым людям стоит с особым вниманием относиться к своему рациону, и праздники не должны становиться исключением. Поэтому диетолог Ольга Редина предложила скорректировать новогоднее меню, тем более, что это только облегчит приготовление и уменьшит траты.

Салаты. Тяжёлые варианты вроде оливье или селёдки под шубой стоит избегать и заменить их на лёгкие овощные. Майонез вообще нужно забанить и заменить сметаной или греческим йогуртом. Но если без оливье никак, то вместо колбасы в него можно положить мясо птицы. Закуски. Можно использовать цельнозерновой хлеб или хлеб с отрубями, малосолёную красную рыбу, икру, печень трески и овощи. Никакой колбасы и жирной рыбы вроде шпротов или селёдки, они вызовут проблемы с ЖКТ. Горячее блюдо. Для него подойдут рыба или нежирное мясо (курица, индейка, говядина) с овощами, причём всё лучше запечь или потушить. Лучше ещё добавить поменьше соли и приправ, иначе есть риск проснуться с отёками. Десерт. Нужно сконцентрироваться на фруктах и ягодах, если хочется чего-то этакого, то можно приготовить домашнее желе, творожную запеканку или пудинг с добавлением мюсли и мёда. Никаких тортов и пирожных — они вызовут резкие скачки сахара, а это никому не надо. Напитки. Хорошо подойдут травяной чай, морс, какао или минеральная вода. Никакого алкоголя и кофе, они оба навредят организму, а вместе ещё и вызовут аритмию. Но если очень хочется отметить Новый год горячительным, то можно два бокала красного вина, но каждый нужно запить стаканом воды.

В целом стоит помнить, что праздничный ужин происходит вечером или вообще ночью, поэтому лучше не наедаться как в последний раз, а есть скромно. Вот здесь, кстати, можно узнать, как не переесть в новогодние праздники.