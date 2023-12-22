Эти новогодние лакомства только испортят фигуру и вызовут запор

В Москве и других городах России сезон новогодних ярмарок. На улицах разворачивают целые торговые городки, где посетители могут не только прикупить подарки и сувениры, но и отведать чего-нибудь вкусного.

Александр Умнов назвал изданию «Доктор Питер» опасные лакомства, которые можно найти на новогодней или рождественской ярмарке.

Печёные яблоки с карамелью

Возникает вопрос: какой вред может быть от яблока? От яблока — никакого. Вот только в его начинке полно сахара, карамельного сиропа или варенья. Получается углеводная «бомба». Также этот десерт лучше не пробовать аллергикам и людям с проблемным желудком.

Имбирный пряный латте

На новогодней ярмарке вы, скорее всего, заметите этот напиток, ведь у многих он ассоциируется именно с Новым годом. Вот только в одной чашке этого напитка — около 200 ккал, напомнил Умнов. А ещё ароматизатор «имбирный пряник» содержит сорбат калия, который разрушает полезную микрофлору в кишечнике и может привести к расстройствам пищеварения. А это не то, что хочется испытать, гуляя по новогодней ярмарке.

Булочки с корицей

Это лакомство тоже считается «зимним», новогодним. Но если есть диабет или вы следите за фигурой, то лучше воздержаться от такой выпечки. По словам врача, булочки содержат также клейковину, тот самый пресловутый глютен, которого стало модно избегать. Опасность клейковины обычно преувеличивают, но то, что от неё нередко появляются запоры, — факт.

# Безалкогольный коктейль

Не всё то безопасно, что не содержит спирта. Безалкогольный глинтвейн, в отличие от обычного алкогольного, делают из вишнёвого или гранатового сока, в котором заваривают яблоки, апельсины и другие фрукты. При варке они теряют многие полезные вещества, отметил Умнов. А сам напиток приводит к скачкам сахара в крови.