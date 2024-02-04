Нутрициолог назвал две самые полезные диеты. Они защитят от рака
4 февраля — Всемирный день борьбы с раком, поэтому хорошо бы вспомнить, что помогает в его профилактике. Одним из основных аспектов врачи называют питание. Подробнее об этом рассказала нутрициолог бренда инновационных нутрицевтиков Dietelle Ксения Молчанова.
По её словам, если изменить образ жизни и питание, то риск развития рака сокращается на 30−40%. Существуют низкоуглеводные диеты, которые могут в этом помочь. Дело в том, что атипичные клетки в качестве источника энергии используют в основном глюкозу, поэтому её и нужно сокращать.
Речь идёт о низкоуглеводных диетах вроде:
- LCHF.
- Средиземноморской.
«Углеводы в диете LCHF следует получать преимущественно из овощей, фруктов с низким содержанием сахара и цельнозерновых продуктов. Источниками белка могут быть нежирные продукты, такие как рыба, птица, яйца, бобовые и орехи. Жиры должны содержать в себе мононенасыщенные, полиненасыщенные жиры и омега-3 жирные кислоты».
«Учёные заметили, что те, кто придерживаются средиземноморского типа питания, реже сталкиваются с колоректальным раком. Эта диета отличается высоким содержанием растительных продуктов, оливкового масла, рыбы с ограничением употребления красного мяса и сладостей».
При такой диете в организм поступает много антиоксидантов и противовоспалительных веществ, что продлевает активное долголетие и делает её эффективной в профилактике и других заболеваний. Например:
- сердечно-сосудистых;
- онкологических;
- нейродегенеративных.
Какие продукты защищают от рака
По словам нутрициолога Молчановой, если хочется снизить риск возникновения онкологии, то стоит обратить внимание на следующие продукты:
- фрукты и овощи (богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, способствующими защите клеток от повреждений, например, дитиолтионы, индолы, сапонины, фитостеролы, витамин С, лютеин, фолиевая кислота, бета-каротин, ликопин, селен, витамин Е, флавоноиды и пищевые волокна);
- крестоцветные овощи вроде брокколи, цветной, кочанной и брюссельской капусты (содержат сульфорафан, который обладает противораковыми свойствами).
- цельные зёрна вроде овсянки, риса, кукурузы и пшеницы (богаты клетчаткой, которая снижает риск развития рака толстой кишки);
- семена льна (содержат омега-3 жирные кислоты и лигнаны, которые защищают от рака простаты);
- нежирные источники белка вроде рыбы, птицы, бобовых и орехов (помогают снизить риск развития рака молочной железы, простаты и толстой кишки);
- овощи оранжевого цвета вроде моркови, тыквы и сладкого картофеля (содержат каротиноиды, которые защищают клетки от повреждений и уменьшают вероятность развития рака лёгких и простаты);
- пробиотики, содержащиеся в йогуртах и кефирах (снижают вероятность развития рака толстой кишки и груди).
Но есть и другой список — опасных продуктов, которые могут вызвать воспаление. Ознакомиться с ним можно здесь.