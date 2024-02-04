Нутрициолог назвал две самые полезные диеты. Они защитят от рака

4 февраля — Всемирный день борьбы с раком, поэтому хорошо бы вспомнить, что помогает в его профилактике. Одним из основных аспектов врачи называют питание. Подробнее об этом рассказала нутрициолог бренда инновационных нутрицевтиков Dietelle Ксения Молчанова.

По её словам, если изменить образ жизни и питание, то риск развития рака сокращается на 30−40%. Существуют низкоуглеводные диеты, которые могут в этом помочь. Дело в том, что атипичные клетки в качестве источника энергии используют в основном глюкозу, поэтому её и нужно сокращать.

Речь идёт о низкоуглеводных диетах вроде: