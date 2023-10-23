Нужно ли принимать душ каждый день? Вот что говорят врачи

Дерматолог Джойс Парк рассказала The New York Times, что слишком частый душ высушит кожу, вызовет зуд и шелушение. Ещё из-за ежедневного мытья у некоторых людей может развиться экзема. Это неинфекционное воспалительное заболевание кожи, которое проявляется зудом, покраснением и мелкой сыпью в виде пузырьков с жидкостью.

Доктор Мариса Гаршик посоветовала воздержаться от ежедневного купания людям с сухой или чувствительной кожей. Мыло и вода могут ещё сильнее её высушить и вызвать раздражение. Кожа потрескается и перестанет нормально защищать организм от инфекций.

Однако некоторым людям всё же полезно мыться каждый день. Если вы сильно потеете — из-за спорта, работы, особенностей организма, — принимать душ нужно обязательно. Вода смоет пот и грязь, которая может закупорить поры привести к прыщам, объяснила Гаршик.

А вот мыть руки нужно каждый день, никаких оправданий для грязнуль тут быть не может. Ранее врач-иммунолог Сусанна Харит рассказала, какую заразу подхватывают и разносят те, кто не моет руки.