О каких серьёзных болезнях говорит изменение губ? Отвечает врач

Заболевания, при которых меняется состояние губ

- Пневмония — потенциально смертоносная инфекция, вызывающая воспаление в лёгких. Больше всего рискуют люди со сниженным иммунитетом — у них она и развивается чаще всего и вызывает самые тяжелые осложнения.

У детей при пневмонии бывает сухость губ, а у молодых больных губы могут синеть — это состояние называют цианозом.

- Синдром раздражённого кишечника — заболевание пищеварительной системы с частыми приступами диареи, вздутием, судорогами и запорами. У многих страдающих им появляется угловой хейлит, или заеды — сухие красные пятна в уголках рта, вплоть до трещин.

Заеды также бывают при грибковой инфекции или недостатке витаминов группы B2, рассказала терапевт.

- Рак губы появляется на коже губ и чаще всего бывает на нижней. Также свидетельствовать о нём может незаживающая язвочка на губе.

Согласно медицинской статистике, заболеваемость раком губы и полости рта в целом значительно выросла за последние 20 лет, отметила Белова. Увеличивают риск курение и чрезмерное нахождение на солнце и курение.

До этого «Секрет фирмы» узнал у врача, почему при стрессе часто что-то болит. Специалист также дала несколько советов о том, что делать при этих болях и самое главное — как избежать стресса.