О каких серьёзных болезнях говорит изменение губ? Отвечает врач
Губы — один из внешних индикаторов здоровья, так же как и кожа, волосы, ногти. По одним только ногтям можно заподозрить и недостаток витаминов, и серьёзные заболевания. На губах отражается меньше проблем в организме, но при этом все нешуточные. Врач-терапевт Александра Белова о том, какими изменениями они сигнализируют о пневмонии, раке и синдроме раздражённого кишечника.
Заболевания, при которых меняется состояние губ
- Пневмония — потенциально смертоносная инфекция, вызывающая воспаление в лёгких. Больше всего рискуют люди со сниженным иммунитетом — у них она и развивается чаще всего и вызывает самые тяжелые осложнения.
У детей при пневмонии бывает сухость губ, а у молодых больных губы могут синеть — это состояние называют цианозом.
- Синдром раздражённого кишечника — заболевание пищеварительной системы с частыми приступами диареи, вздутием, судорогами и запорами. У многих страдающих им появляется угловой хейлит, или заеды — сухие красные пятна в уголках рта, вплоть до трещин.
Заеды также бывают при грибковой инфекции или недостатке витаминов группы B2, рассказала терапевт.
- Рак губы появляется на коже губ и чаще всего бывает на нижней. Также свидетельствовать о нём может незаживающая язвочка на губе.
Согласно медицинской статистике, заболеваемость раком губы и полости рта в целом значительно выросла за последние 20 лет, отметила Белова. Увеличивают риск курение и чрезмерное нахождение на солнце и курение.
До этого «Секрет фирмы» узнал у врача, почему при стрессе часто что-то болит. Специалист также дала несколько советов о том, что делать при этих болях и самое главное — как избежать стресса.