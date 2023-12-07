О спорт, ты — жизнь, но не очень долгая. Учёные выяснили, что польза упражнений сильно преувеличена
Движение, как известно, жизнь. Но есть нюанс. Финские учёные поставили под сомнение пользу регулярных физических нагрузок для долголетия. Так что же, переходим в лежачий режим?
Поколебать железобетонную уверенность врачей в пользе спорта решили исследователи из финского университета Ювяскюля. Они изучили привычки к физическим упражнениям и биологический возраст 11 000 пар близнецов и выявили связь между их образом жизни и здоровьем. Результат оказался совсем не таким, как можно было бы ожидать.
Выяснилось, что одного только спорта для долголетия явно недостаточно. У наиболее активных взрослых и правда меньше шансов умереть преждевременно — на 15–23%. Но только в том случае, если у них нет вредных привычек и они ведут здоровый образ жизни.
Те же, кто активно занимался физкультурой, но при этом пил, курил, недосыпал и неправильно питался, не имел никаких особых преимуществ для здоровья и долголетия.
Вывод учёных: здоровый образ жизни работает только в совокупности. А физическая активность — это признак здоровья, а не предпосылка для него.
В общем, «бросай курить, вставай на лыжи» — и не перепутать последовательность.
Впрочем, финские учёные не единственные заняты проблемой долголетий и его связи со спортом. Их коллеги из Великобритании в результате не менее масштабного исследования выяснили, что регулярная быстрая ходьба способствует увеличению теломеров, которые защищают хромосомы от повреждений и клеточного старения. Именно их связывают с общей молодостью организма и длиной активной жизни.