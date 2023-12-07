О спорт, ты — жизнь, но не очень долгая. Учёные выяснили, что польза упражнений сильно преувеличена

Поколебать железобетонную уверенность врачей в пользе спорта решили исследователи из финского университета Ювяскюля. Они изучили привычки к физическим упражнениям и биологический возраст 11 000 пар близнецов и выявили связь между их образом жизни и здоровьем. Результат оказался совсем не таким, как можно было бы ожидать.

Выяснилось, что одного только спорта для долголетия явно недостаточно. У наиболее активных взрослых и правда меньше шансов умереть преждевременно — на 15–23%. Но только в том случае, если у них нет вредных привычек и они ведут здоровый образ жизни.

Те же, кто активно занимался физкультурой, но при этом пил, курил, недосыпал и неправильно питался, не имел никаких особых преимуществ для здоровья и долголетия.

Вывод учёных: здоровый образ жизни работает только в совокупности. А физическая активность — это признак здоровья, а не предпосылка для него.

В общем, «бросай курить, вставай на лыжи» — и не перепутать последовательность.

Впрочем, финские учёные не единственные заняты проблемой долголетий и его связи со спортом. Их коллеги из Великобритании в результате не менее масштабного исследования выяснили, что регулярная быстрая ходьба способствует увеличению теломеров, которые защищают хромосомы от повреждений и клеточного старения. Именно их связывают с общей молодостью организма и длиной активной жизни.