Объедаетесь на любом застолье? Следите за собой по шкале голода и насыщения

Насыщение формируется из нескольких составляющих: чувство наполненности в желудке, поступление питательных веществ в кровь и моральное удовлетворение съеденным, объяснила врач.

Но определить, что еды достаточно, получается не у всех и не всегда, а это приводит к перееданию. В случае, если считать собственные ощущения во время приёма пищи не удаётся, Комиссарова порекомендовала воспользоваться шкалой голода и насыщения. Баллы распределяйте от 1 (сильный голод) до (чрезмерное перенасыщение). Золотая середина — зелёная зона.

Красная зона:

головокружение, тошнота и слабость, неясные и нечёткие мысли;

боль и спазмы в желудке, усталость, раздражительность;

Жёлтая

урчание в животе, снижение концентрации внимания, плохое настроение;

Зелёная

чувство голода есть, но дискомфорта не приносит;

вам комфортно, нет неприятных ощущений в желудке, мысли ясные и не о еде;

получаете удовольствие от еды, чувства голода нет, но ещё можно есть;

Жёлтая

чувствуете себя сытым и понимаете, что есть больше не нужно, иначе будет некомфортно;

лёгкая переполненность желудка, небольшое давление;

Красная

слабость, сонливость, тяжесть, распирание, плохое настроение;

тошнота, большой дискомфорт в желудке, сложно пошевелиться.

Следить за сигналами тела рекомендовала и врач-нутрициолог компании «Новабиом» Дарья Русанова. Одна из ошибок людей накануне застолья, например в честь Нового года, — отказываться от еды с обеда или вовсе весь день, чтобы «потом в желудок убралось больше». Долгий перерыв между приёмами пищи и сильный голод, по словам специалиста, — как раз прямая дорога к перееданию.