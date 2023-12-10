Здоровье
16:40, 10 декабря 2023
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Объедаетесь на любом застолье? Следите за собой по шкале голода и насыщения

Еда в идеале должна давать не только чувство насыщения, но и удовольствия. Но о последнем и речи идти не может, когда человек так полакомился, что трудно пошевелиться. Не каждый может с ходу уловить сигналы тела, когда оно ещё только начало намекать, что еды уже хватит. Врач-диетолог, эндокринолог Альбина Комиссарова в беседе с «Доктором Питером» объяснила, как отследить состояние по шкале голода и насыщения.

Объедаетесь на любом застолье? Следите за собой по шкале голода и насыщения
© Freepik/Drazen Zigic

Насыщение формируется из нескольких составляющих: чувство наполненности в желудке, поступление питательных веществ в кровь и моральное удовлетворение съеденным, объяснила врач.

Но определить, что еды достаточно, получается не у всех и не всегда, а это приводит к перееданию. В случае, если считать собственные ощущения во время приёма пищи не удаётся, Комиссарова порекомендовала воспользоваться шкалой голода и насыщения. Баллы распределяйте от 1 (сильный голод) до (чрезмерное перенасыщение). Золотая середина — зелёная зона.

Красная зона:

  • головокружение, тошнота и слабость, неясные и нечёткие мысли;
  • боль и спазмы в желудке, усталость, раздражительность;

Жёлтая

  • урчание в животе, снижение концентрации внимания, плохое настроение;

Зелёная

  • чувство голода есть, но дискомфорта не приносит;

  • вам комфортно, нет неприятных ощущений в желудке, мысли ясные и не о еде;

  • получаете удовольствие от еды, чувства голода нет, но ещё можно есть;

Жёлтая

  • чувствуете себя сытым и понимаете, что есть больше не нужно, иначе будет некомфортно;
  • лёгкая переполненность желудка, небольшое давление;

Красная

  • слабость, сонливость, тяжесть, распирание, плохое настроение;
  • тошнота, большой дискомфорт в желудке, сложно пошевелиться.

Следить за сигналами тела рекомендовала и врач-нутрициолог компании «Новабиом» Дарья Русанова. Одна из ошибок людей накануне застолья, например в честь Нового года, — отказываться от еды с обеда или вовсе весь день, чтобы «потом в желудок убралось больше». Долгий перерыв между приёмами пищи и сильный голод, по словам специалиста, — как раз прямая дорога к перееданию.

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