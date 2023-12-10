Объедаетесь на любом застолье? Следите за собой по шкале голода и насыщения
Еда в идеале должна давать не только чувство насыщения, но и удовольствия. Но о последнем и речи идти не может, когда человек так полакомился, что трудно пошевелиться. Не каждый может с ходу уловить сигналы тела, когда оно ещё только начало намекать, что еды уже хватит. Врач-диетолог, эндокринолог Альбина Комиссарова в беседе с «Доктором Питером» объяснила, как отследить состояние по шкале голода и насыщения.
Насыщение формируется из нескольких составляющих: чувство наполненности в желудке, поступление питательных веществ в кровь и моральное удовлетворение съеденным, объяснила врач.
Но определить, что еды достаточно, получается не у всех и не всегда, а это приводит к перееданию. В случае, если считать собственные ощущения во время приёма пищи не удаётся, Комиссарова порекомендовала воспользоваться шкалой голода и насыщения. Баллы распределяйте от 1 (сильный голод) до (чрезмерное перенасыщение). Золотая середина — зелёная зона.
Красная зона:
- головокружение, тошнота и слабость, неясные и нечёткие мысли;
- боль и спазмы в желудке, усталость, раздражительность;
Жёлтая
- урчание в животе, снижение концентрации внимания, плохое настроение;
Зелёная
чувство голода есть, но дискомфорта не приносит;
вам комфортно, нет неприятных ощущений в желудке, мысли ясные и не о еде;
получаете удовольствие от еды, чувства голода нет, но ещё можно есть;
Жёлтая
- чувствуете себя сытым и понимаете, что есть больше не нужно, иначе будет некомфортно;
- лёгкая переполненность желудка, небольшое давление;
Красная
- слабость, сонливость, тяжесть, распирание, плохое настроение;
- тошнота, большой дискомфорт в желудке, сложно пошевелиться.
Следить за сигналами тела рекомендовала и врач-нутрициолог компании «Новабиом» Дарья Русанова. Одна из ошибок людей накануне застолья, например в честь Нового года, — отказываться от еды с обеда или вовсе весь день, чтобы «потом в желудок убралось больше». Долгий перерыв между приёмами пищи и сильный голод, по словам специалиста, — как раз прямая дорога к перееданию.