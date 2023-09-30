Обладательниц нарощенных ресниц предупредили о риске испортить зрение

Наращивание ресниц

Сама по себе процедура безопасная, если её делает профессионал, который соблюдает все необходимые правила безопасности. Тем не менее постоянно ходить с искусственными ресницами вредно. Это может нарушить работу мейбомиевых желёз век, что приведёт к их воспалению — блефариту. Так что между походами «на реснички» стоит периодически делать перерывы.

Отказ от очков

Очки нужно носить постоянно, если нет обратного предписания от врача. Если надевать их время от времени, глаза будут только сильнее утомляться, что неизбежно скажется на зрении. Да ещё и голова начнёт болеть. Также не следует отказываться от солнечных очков в ясную погоду, даже если на дворе зима, и от защитных очков, если вы работаете со сваркой, болгаркой и т.п.

Экономия на линзах

Носить контактные линзы дольше рекомендованного производителем срока ради экономии не стоит. Со временем поверхность линз уплотняется, на ней появляются микротрещины и пересушенные участки. Всё это может привести к кислородному голоданию роговицы, её воспалению и тяжёлой форме синдрома сухого глаза.

Плохие капли для глаз

После вскрытия капли для глаз можно использовать не дольше месяца, даже если они по всем правилам хранятся в холодильнике. По прошествии этого времени такой препарат всё равно потеряет все полезные свойства. В лучшем случае он перестанет помогать, а в худшем — вызовет токсико-аллергическую реакцию.

Использование народной медицины

Офтальмолог посоветовала не заниматься самолечением ни в каком виде, а особенно средствами народной медицины. Делать капли для глаз, лечиться компрессами и промываниями опасно, потому что результат таких процедур непредсказуем, сказала она «Москве 24».