Облучение или клаустрофобия. Врач рассказала, в чём разница между КТ и МРТ

В чём различие МРТ и КТ

Механизм получения информации

Магнитно-резонансная томография, или МРТ, основана на действии электромагнитных полей, которые влияют на электрические импульсы в различных тканях организма. Компьютер фиксирует эти импульсы, измеряет их и преобразует в картинку на мониторе.

Компьютерная томография, или КТ, — это метод послойного исследования внутренних органов и тканей организма. В основе КТ лежит специфическое свойство рентгеновского излучения поглощаться тканями различной плотности.

Эти методики не противопоставляются, а дополняют друг друга, объяснила Оксана Платонова.

Преимущество в исследовании отдельных зон

Магнитно-резонансная томография имеет преимущества для исследования:

головного мозга;

мягких тканей организма;

молочных желез;

кишечника;

органов малого таза;

позвоночника;

связочного аппарата суставов.

КТ предпочтительна для диагностики поражений:

костей черепа;

лицевого скелета;

рёбер;

конечностей;

лёгких.

Разница в противопоказаниях

Из-за магнитных полей МРТ не рекомендуется пациентам, у которых в теле есть металл , за исключением стоматологических коронок. Кроме того, во время МРТ-обследования в течение 15—20 минут пациент находится в тесном закрытом пространстве. Поэтому препятствием к проведению такой диагностики может стать клаустрофобия , эпилепсия и психопатии. В таких случаях МРТ проводят под наркозом.

Для компьютерной томографии без контраста противопоказаний нет. Для исследования с контрастом прямым противопоказанием будет аллергия на йодсодержащие препараты , так как гипотетически возможна аллергическая реакция в виде анафилактического шока.

Кому нельзя делать МРТ: врач назвала главные противопоказания

Время исследования

Компьютерная томография — более быстрый метод. Если исследование КТ с контрастированием занимает 10 минут, то МРТ отнимает около 25–30 минут времени.

Насколько безопасно делать КТ

Как и рентген, компьютерная томография относится к методам лучевой диагностики. Из-за этого вокруг неё множество мифов, связанных с последствиями такого облучения. Но врач успокоила: современные томографы имеют очень высокую степень защиты и направлены на снижение доли лучевой нагрузки, то есть максимально безвредны для пациента.