Здоровье
Опубликовано 26 января 2024, 00:10
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Облучение или клаустрофобия. Врач рассказала, в чём разница между КТ и МРТ

Магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ) — довольно точные и современные методы диагностики. Но не все знают, чем они принципиально отличаются и какие есть противопоказания в том и другом случае. Есть ли вред в частых обследованиях и с какими заболеваниями не стоит соваться к томографу, рассказала главный врач диагностического отделения АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Оксана Платонова.
Облучение или клаустрофобия. Врач рассказала, в чём разница между КТ и МРТ
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В чём различие МРТ и КТ

Механизм получения информации

Магнитно-резонансная томография, или МРТ, основана на действии электромагнитных полей, которые влияют на электрические импульсы в различных тканях организма. Компьютер фиксирует эти импульсы, измеряет их и преобразует в картинку на мониторе.

Компьютерная томография, или КТ, — это метод послойного исследования внутренних органов и тканей организма. В основе КТ лежит специфическое свойство рентгеновского излучения поглощаться тканями различной плотности.

Эти методики не противопоставляются, а дополняют друг друга, объяснила Оксана Платонова.

Преимущество в исследовании отдельных зон

Магнитно-резонансная томография имеет преимущества для исследования:

  • головного мозга;
  • мягких тканей организма;
  • молочных желез;
  • кишечника;
  • органов малого таза;
  • позвоночника;
  • связочного аппарата суставов.

КТ предпочтительна для диагностики поражений:

  • костей черепа;
  • лицевого скелета;
  • рёбер;
  • конечностей;
  • лёгких.

Разница в противопоказаниях

Из-за магнитных полей МРТ не рекомендуется пациентам, у которых в теле есть металл , за исключением стоматологических коронок. Кроме того, во время МРТ-обследования в течение 15—20 минут пациент находится в тесном закрытом пространстве. Поэтому препятствием к проведению такой диагностики может стать клаустрофобия , эпилепсия и психопатии. В таких случаях МРТ проводят под наркозом.

Для компьютерной томографии без контраста противопоказаний нет. Для исследования с контрастом прямым противопоказанием будет аллергия на йодсодержащие препараты , так как гипотетически возможна аллергическая реакция в виде анафилактического шока.

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Время исследования

Компьютерная томография — более быстрый метод. Если исследование КТ с контрастированием занимает 10 минут, то МРТ отнимает около 25–30 минут времени.

Насколько безопасно делать КТ

Как и рентген, компьютерная томография относится к методам лучевой диагностики. Из-за этого вокруг неё множество мифов, связанных с последствиями такого облучения. Но врач успокоила: современные томографы имеют очень высокую степень защиты и направлены на снижение доли лучевой нагрузки, то есть максимально безвредны для пациента.

«Сейчас при проведении КТ грудной клетки пациент получает дозу излучения, равную одному перелёту на самолете из Москвы в Сочи. Аппараты 20 летней давности и современные томографы — совершенно разные вещи. Раньше мы проявляли снимки вручную, а само исследование занимало 20 минут. Сейчас аппаратное сканирование продолжается считаные минуты. Высочайшая скорость исследования означает, что и нагрузка на пациента в разы меньше», — объясняет Оксана Платонова.

Автор:Агата Юдина
Редакция
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