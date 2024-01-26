Облучение или клаустрофобия. Врач рассказала, в чём разница между КТ и МРТ
В чём различие МРТ и КТ
Механизм получения информации
Магнитно-резонансная томография, или МРТ, основана на действии электромагнитных полей, которые влияют на электрические импульсы в различных тканях организма. Компьютер фиксирует эти импульсы, измеряет их и преобразует в картинку на мониторе.
Компьютерная томография, или КТ, — это метод послойного исследования внутренних органов и тканей организма. В основе КТ лежит специфическое свойство рентгеновского излучения поглощаться тканями различной плотности.
Эти методики не противопоставляются, а дополняют друг друга, объяснила Оксана Платонова.
Преимущество в исследовании отдельных зон
Магнитно-резонансная томография имеет преимущества для исследования:
- головного мозга;
- мягких тканей организма;
- молочных желез;
- кишечника;
- органов малого таза;
- позвоночника;
- связочного аппарата суставов.
КТ предпочтительна для диагностики поражений:
- костей черепа;
- лицевого скелета;
- рёбер;
- конечностей;
- лёгких.
Разница в противопоказаниях
Из-за магнитных полей МРТ не рекомендуется пациентам, у которых в теле есть металл , за исключением стоматологических коронок. Кроме того, во время МРТ-обследования в течение 15—20 минут пациент находится в тесном закрытом пространстве. Поэтому препятствием к проведению такой диагностики может стать клаустрофобия , эпилепсия и психопатии. В таких случаях МРТ проводят под наркозом.
Для компьютерной томографии без контраста противопоказаний нет. Для исследования с контрастом прямым противопоказанием будет аллергия на йодсодержащие препараты , так как гипотетически возможна аллергическая реакция в виде анафилактического шока.
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Время исследования
Компьютерная томография — более быстрый метод. Если исследование КТ с контрастированием занимает 10 минут, то МРТ отнимает около 25–30 минут времени.
Насколько безопасно делать КТ
Как и рентген, компьютерная томография относится к методам лучевой диагностики. Из-за этого вокруг неё множество мифов, связанных с последствиями такого облучения. Но врач успокоила: современные томографы имеют очень высокую степень защиты и направлены на снижение доли лучевой нагрузки, то есть максимально безвредны для пациента.
«Сейчас при проведении КТ грудной клетки пациент получает дозу излучения, равную одному перелёту на самолете из Москвы в Сочи. Аппараты 20 летней давности и современные томографы — совершенно разные вещи. Раньше мы проявляли снимки вручную, а само исследование занимало 20 минут. Сейчас аппаратное сканирование продолжается считаные минуты. Высочайшая скорость исследования означает, что и нагрузка на пациента в разы меньше», — объясняет Оксана Платонова.