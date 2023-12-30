Очень часто зеваете? Это симптом неизлечимой болезни

Симптомы этого заболевания — боль, судороги и слабость в мышцах. Жизнь Дэвис с тех пор сильно изменилась. Она потеряла способность внятно разговаривать, не может работать, так как ей больно печатать на клавиатуре. Женщина ходит, но, например, после каждого подъёма по лестнице у неё очень болят икры.

«Глядя на меня, вы не догадаетесь, что у меня инвалидность, но как только я открываю рот, люди реагируют по-разному. Некоторые начинают говорить со мной медленно и громко, другие тоже переходят на язык жестов», — объяснила англичанка.

До этого мы рассказывали историю 30-летнего шотландца, который неудачно чихнул и порвал горло. Врачи определили, что у него разрыв трахеи размером 2×2×5 мм.