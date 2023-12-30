Здоровье
03:00, 30 декабря 2023
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Очень часто зеваете? Это симптом неизлечимой болезни

47-летняя англичанка Ники Дэвис в 2022 году переболела коронавирусом и приобрела одну необычную особенность — она стала слишком часто зевать, до 100 раз в день. Это взволновало женщину, и она отправилась в клинику. Не сразу, но врачи всё же смогли определить, что у неё болезнь двигательного нейрона. Остановить её развитие невозможно, вылечить — тоже.

Очень часто зеваете? Это симптом неизлечимой болезни
© Freepik/benzoix

Симптомы этого заболевания — боль, судороги и слабость в мышцах. Жизнь Дэвис с тех пор сильно изменилась. Она потеряла способность внятно разговаривать, не может работать, так как ей больно печатать на клавиатуре. Женщина ходит, но, например, после каждого подъёма по лестнице у неё очень болят икры.

«Глядя на меня, вы не догадаетесь, что у меня инвалидность, но как только я открываю рот, люди реагируют по-разному. Некоторые начинают говорить со мной медленно и громко, другие тоже переходят на язык жестов», — объяснила англичанка.

До этого мы рассказывали историю 30-летнего шотландца, который неудачно чихнул и порвал горло. Врачи определили, что у него разрыв трахеи размером 2×2×5 мм.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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