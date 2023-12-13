Очень долго кашляете? Врач рассказала, как это прекратить

Врач объяснила, что кашель — это рефлекс, и возбудитель влияет на кашлевые рецепторы. Причём есть вирусы, при которых он очень долгий, например при микоплазменной инфекции, тогда рефлекторный кашель может остаться до 25 дней. Но существуют и другие факторы, которые усугубляют ситуацию. К примеру, курение.

Для того чтобы помочь организму оправиться, важно создать покой для кашлевых рецепторов — поддерживайте в помещениях оптимальные температуру и влажность. Также полезно гулять на свежем воздухе, но не при сильном морозе — лишь до –15 градусов. Ещё пульмонолог порекомендовала пить достаточно воды и организовать голосовой покой.

Микоплазменную инфекцию, о которой упомянула Петрова, легко спутать с другими заболеваниями. Смотрите сами, вот её симптомы: высокая температура, заложенность в носу, боль в горле, кашель, тяжесть при дыхании и интоксикация. Так что определить, что у человека именно микоплазмоз, может только врач после проведения лабораторных исследований.