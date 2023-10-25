Здоровье
17:00, 25 октября 2023
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Очень полезная, да не всем. Врач рассказал, кому нельзя есть клетчатку

Из каждого утюга доносится, что клетчатка невероятно полезная, она помогает пищеварению, восстанавливает иммунитет, надолго насыщает при минимуме калорий и поэтому лучший друг всех, кто хочет похудеть или не набрать вес. Однако не всё так прекрасно, как кажется, и клетчатку можно не всем. Кто попал в невезучий список — читайте в материале.

Очень полезная, да не всем. Врач рассказал, кому нельзя есть клетчатку
© Freepik

Диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев объяснил, что клетчатка довольно тяжёлая для переваривания, именно поэтому она и насыщает надолго: пока она переработается — состариться можно. Но если кишечник слабый, то клетчатка ему пойдёт только во вред. О чём идёт речь? О людях с:

  • обострением гастрита;
  • колитом;
  • болезнью Крона;
  • другими воспалительными заболеваниями ЖКТ.

Таким ребятам лучше бегать от клетчатки как от огня, а это значит, что им противопоказаны свежие овощи, зелень, недоваренные каши и цельнозерновой хлеб. То есть вегетарианцами им лучше не становиться.

К слову, хоть у вегетарианства и есть плюсы, оно подходит не всем. Например, из-за него придётся больше тратиться, особенно если захочется хоть как-то разнообразить меню. К тому же в растительной пище можно найти не все витамины и минералы, поэтому придётся обращаться к БАДам и спортпитанию (потому что белка в овощах тоже маловато).

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