Очень полезная, да не всем. Врач рассказал, кому нельзя есть клетчатку

Диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев объяснил, что клетчатка довольно тяжёлая для переваривания, именно поэтому она и насыщает надолго: пока она переработается — состариться можно. Но если кишечник слабый, то клетчатка ему пойдёт только во вред. О чём идёт речь? О людях с:

обострением гастрита;

колитом;

болезнью Крона;

другими воспалительными заболеваниями ЖКТ.

Таким ребятам лучше бегать от клетчатки как от огня, а это значит, что им противопоказаны свежие овощи, зелень, недоваренные каши и цельнозерновой хлеб. То есть вегетарианцами им лучше не становиться.

К слову, хоть у вегетарианства и есть плюсы, оно подходит не всем. Например, из-за него придётся больше тратиться, особенно если захочется хоть как-то разнообразить меню. К тому же в растительной пище можно найти не все витамины и минералы, поэтому придётся обращаться к БАДам и спортпитанию (потому что белка в овощах тоже маловато).