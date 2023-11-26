Очумелые руки. Врач случайно удалил не тот зуб и примотал его обратно проволокой

По словам россиянки, как только дочь вышла от врача, она поняла, что стоматолог удалил не тот зуб. Тогда мать возмутилась, и девочку пригласили обратно в кабинет, где она провела час. В результате врач прикрепил ей удалённый зуб на проволоку, закрепив её на других четырёх зубах, в том числе и на больном молочном.

Женщина объяснила, что теперь не факт, что зуб приживётся, а ребёнок страдает от боли и стресса. Она попросила главу Башкирии принять меры и разобраться в ситуации. В минздраве региона заявили, что проверка уже началась. Валькова намерена продолжить отстаивать права дочери и обратиться ещё и в Следственный комитет.

О том, когда лучше удалить зуб, а когда стоит оставить, рассказывали подробно в этом материале.