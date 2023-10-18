Один случай на миллиард. Женщина забеременела дважды за неделю

Вопрос о том, как такое возможно, Деонна задала врачу. Тот ответил, что предыдущее УЗИ было очень тщательным, поэтому ошибки быть не могло. Ребёнок точно был только один. Медик предположил, что у женщины была двойная овуляция. Это и позволило забеременеть несколько раз.

Но мы все с вами знаем, что беременная женщина не может забеременеть прямо во время беременности. На самом деле может, но это необыкновенно редкая аномалия, один случай на миллиард, как пишет Daily Mail. В медицине это называется суперфетацией. Во всём мире известно всего 10 подтвержденных случаев двойной беременности.

Суперфетация происходит, если у женщины наблюдаются два менструальных цикла подряд, каждый из которых приводит к беременности. Чтобы забеременеть дважды, у неё должны одновременно созреть две яйцеклетки. Сначала одна яйцеклетка оплодотворяется и превращается в эмбрион. Затем эмбрион имплантируется в слизистую оболочку матки. В следующий цикл происходит то же самое, и новый эмбрион присоединяется к уже растущему в матке.

Деонна Флетчер рассказала, что у неё всегда были нерегулярные менструации. Иногда они происходили два раза в месяц, а иногда ни разу. При этом суперфетация настолько редкое явление, что медики не очень понимают причину аномалии.

Когда женщина узнаёт о беременности, ей нужно записаться на приём к врачу — акушеру-гинекологу. Специалисту можно будет задать все интересующие вопросы. Что спросить у врача в первую очередь — узнайте здесь.