Одна бутылка пива — и ты старше на 2 месяца, выяснили учёные

Результаты исследования опубликовали в научном журнале Aging. В нём участвовало почти 4000 человек. Учёные оценили, как этиловый спирт (алкоголь) воздействует на метилирование ДНК. Как предполагается, процесс метилирования связан со старением и возрастными заболеваниями, хотя до конца эта связь не изучена.

Биологическое старение отличается от хронологического тем, что не зависит от естественного хода времени. Оно может быть быстрым и медленным, в зависимости от того, что происходит внутри организма. Обычное старение проявляется внешними изменениями — морщинами, сединой, снижение физической активности и т. д. А биологическое старение происходит на молекулярном и генетическом уровне.

Американские исследователи пришли к выводу, что употребление алкоголя влияет на биомаркеры старения — GAA и PAA. Первый обозначает генетическое ускорение старения, показывает, насколько изменения в генетическом коде человека соответствуют его фактическому возрасту. Второй биомаркер отражает физиологическое ускорение старения, то есть насколько быстро организм стареет на уровне клеток, органов и тканей.

Исследование показало, что употребление всего 14 г этанола в день ускоряет РAA на 0,15 года (54 дня). Но это касается только людей молодого и среднего возраста. У пожилых биологический возраст увеличивается быстрее — на 65 дней. Более крепкие напитки ускоряли старение на генетическом уровне ещё более резво.