Здоровье
09:20, 26 декабря 2023
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Одна добавка сделает кофе полезнее для сердца и мозга. Эксперт назвала 5 вариантов

Хоть многие врачи и не советуют налегать на кофе из-за длинного списка противопоказаний, у него всё-таки есть полезные свойства. А если немного изменить рецепт напитка и добавить в него пару ингредиентов, то он сразу заиграет новыми красками и поддержит организм неожиданным образом, например, укрепит иммунитет или поддержит сердце и мозг.

Одна добавка сделает кофе полезнее для сердца и мозга. Эксперт назвала 5 вариантов
© Emre / Unsplash

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, физиолог Ирина Лялина посоветовала добавлять в кофе некоторые специи, чтобы не только разнообразить его вкус, но и расширить полезное влияние на организм.

  1. Лимонный сок укрепляет иммунитет и повышает эластичность стенок и тонус кровеносных сосудов. Если выпить такой кофе при низком давлении или во время мигрени, то вскоре станет получше.
  2. Кардамон разжижает кровь и снимет спазмы в кишечнике.
  3. Корица помогает умственной деятельности, укрепляет выносливость и тонус сосудов.
  4. Гвоздика может унимать боль.
  5. Натуральная ваниль защищает от инсульта, ускоряет метаболизм и замедляет старение.

Но важно помнить, что всё это бесполезно при нехватке воды в организме, а кофе отлично её выгоняет, заставляя часто бегать в туалет. Поэтому на одну чашку кофе должна приходиться одна чашка воды, а лучше — больше. Но тут тоже важно не перестараться.

Ранее медики рассказывали, как достали из почек девушки более 300 камней, потому что она несколько лет не пила воду, а только бабл-ти, соки и прочие напитки с добавками.

Автор:Ника Белова
Редакция
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