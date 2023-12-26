Одна добавка сделает кофе полезнее для сердца и мозга. Эксперт назвала 5 вариантов

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, физиолог Ирина Лялина посоветовала добавлять в кофе некоторые специи, чтобы не только разнообразить его вкус, но и расширить полезное влияние на организм.

Лимонный сок укрепляет иммунитет и повышает эластичность стенок и тонус кровеносных сосудов. Если выпить такой кофе при низком давлении или во время мигрени, то вскоре станет получше. Кардамон разжижает кровь и снимет спазмы в кишечнике. Корица помогает умственной деятельности, укрепляет выносливость и тонус сосудов. Гвоздика может унимать боль. Натуральная ваниль защищает от инсульта, ускоряет метаболизм и замедляет старение.

Но важно помнить, что всё это бесполезно при нехватке воды в организме, а кофе отлично её выгоняет, заставляя часто бегать в туалет. Поэтому на одну чашку кофе должна приходиться одна чашка воды, а лучше — больше. Но тут тоже важно не перестараться.

Ранее медики рассказывали, как достали из почек девушки более 300 камней, потому что она несколько лет не пила воду, а только бабл-ти, соки и прочие напитки с добавками.