Одна добавка сделает кофе полезнее для сердца и мозга. Эксперт назвала 5 вариантов
Хоть многие врачи и не советуют налегать на кофе из-за длинного списка противопоказаний, у него всё-таки есть полезные свойства. А если немного изменить рецепт напитка и добавить в него пару ингредиентов, то он сразу заиграет новыми красками и поддержит организм неожиданным образом, например, укрепит иммунитет или поддержит сердце и мозг.
И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, физиолог Ирина Лялина посоветовала добавлять в кофе некоторые специи, чтобы не только разнообразить его вкус, но и расширить полезное влияние на организм.
- Лимонный сок укрепляет иммунитет и повышает эластичность стенок и тонус кровеносных сосудов. Если выпить такой кофе при низком давлении или во время мигрени, то вскоре станет получше.
- Кардамон разжижает кровь и снимет спазмы в кишечнике.
- Корица помогает умственной деятельности, укрепляет выносливость и тонус сосудов.
- Гвоздика может унимать боль.
- Натуральная ваниль защищает от инсульта, ускоряет метаболизм и замедляет старение.
Но важно помнить, что всё это бесполезно при нехватке воды в организме, а кофе отлично её выгоняет, заставляя часто бегать в туалет. Поэтому на одну чашку кофе должна приходиться одна чашка воды, а лучше — больше. Но тут тоже важно не перестараться.
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