Одна ошибка — и простуда у ребёнка станет хронической. Вот как этого избежать

Капли для носа не всегда безопасны для ребёнка. Как отметил Зайцев, им нужны растворы с максимально низкой концентрацией. А при определённой дозировке возможен даже смертельный исход, чего не все родители понимают.

«Причем разница на глаз неощутимая — например, 0,05% может быть рассчитана для детей, а 0,1% только для взрослых. И при этом ещё нельзя и капать без конца, заливая, не считая капель», — сказал врач «Аргументам и фактам».

Также он призвал не бежать за препаратами от кашля и боли в горле при первых симптомах болезни у малыша. Некоторые средства могут быть устаревшими, недостаточно эффективными или вовсе опасными для детей. Назначать препараты должен только врач. Задача медика — искоренить болезнь, а не убрать симптомы.

«Если этого не сделать, то сначала заболевание приобретёт подострый характер, а затем и хронический. Значит, воспаляться потом будет при любом случае», — добавил Зайцев.

Иногда люди видят у себя определённые симптомы и тут же ставят себе диагноз. Самое страшное для онкобольного — это неверно определить болезнь и упустить драгоценное время. А ведь рак иногда начинается с банального насморка. Подробности — здесь.