Огромная опухоль вросла россиянину в поясницу и сдавила позвоночник

Операцию делали нейрохирурги и урологи. Сначала пациенту удалили опухолевое образование при помощи лапароскопа. Это трубка с видеокамерой, которую вводят через мелкий прокол в теле. Лапароскоп позволяет удалять опухоли без большого разреза.

«Вторым этапом нейрохирурги через тот же доступ удалили фрагменты опухоли, проникающие в спинномозговой канал. Общий размер опухоли был около 40 см», — рассказали в пресс-службе минздрава Московской области.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его уже выписали из больницы.

Ранее врачи удалили с шеи россиянина опухоль размером с голову.