Опубликовано 06 февраля 2024, 03:00
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Огромная опухоль вросла россиянину в поясницу и сдавила позвоночник
В Жуковскую больницу поступил 20-летний парень с жалобами на боли в груди и спине. На обследовании врачи нашли у него большое доброкачественное образование — липофиброму. Она вросла в поясничную мышцу и сдавливала спинномозговой канал аж до груди. Если бы не операция, россиянин бы уже не смог встать на ноги, рассказали в минздраве Московской области.
Операцию делали нейрохирурги и урологи. Сначала пациенту удалили опухолевое образование при помощи лапароскопа. Это трубка с видеокамерой, которую вводят через мелкий прокол в теле. Лапароскоп позволяет удалять опухоли без большого разреза.
«Вторым этапом нейрохирурги через тот же доступ удалили фрагменты опухоли, проникающие в спинномозговой канал. Общий размер опухоли был около 40 см», — рассказали в пресс-службе минздрава Московской области.
Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его уже выписали из больницы.
Ранее врачи удалили с шеи россиянина опухоль размером с голову.