Оказалось, что рак кожи особенно опасен зимой. Его попросту можно не заметить

По словам специалиста, быть внимательным к состоянию своей кожи нужно круглый год.

«Люди с большей вероятностью замечают первые признаки рака кожи весной или летом, но заболевание может начаться в любое время — часто это происходит постепенно», — сказал он.

Сингх посоветовал регулярно рассматривать всё тело перед зеркалом. Убедитесь, что у вас не появились странные шишки, воспаления и не изменились родинки. Тщательный осмотр нужно проводить несколько раз за зиму.

Периодически посещать врача следует людям со светлой кожей, устойчивым к загару, часто и долго бывающим на солнце, а также тем, что уже перенёс любую форму рака кожи и у кого им болели родственники.