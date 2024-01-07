Оказалось, что рак кожи особенно опасен зимой. Его попросту можно не заметить
Успех в лечении рака кожи во многом зависит от стадии, на которой его обнаружат. При этом зимой симптомы легко можно пропустить. Так потому, что из-за большого количества одежды, в которую приходится кутаться из-за холодов, люди меньше рассматривают свою кожу. Об этом изданию The Medical Chambers рассказал врач-дерматолог, специалист по раку кожи Манурадж Сингх.
По словам специалиста, быть внимательным к состоянию своей кожи нужно круглый год.
«Люди с большей вероятностью замечают первые признаки рака кожи весной или летом, но заболевание может начаться в любое время — часто это происходит постепенно», — сказал он.
Сингх посоветовал регулярно рассматривать всё тело перед зеркалом. Убедитесь, что у вас не появились странные шишки, воспаления и не изменились родинки. Тщательный осмотр нужно проводить несколько раз за зиму.
Периодически посещать врача следует людям со светлой кожей, устойчивым к загару, часто и долго бывающим на солнце, а также тем, что уже перенёс любую форму рака кожи и у кого им болели родственники.