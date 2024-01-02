Оливье на завтрак и другие способы не пережить праздники. О чём предупредил врач

На новогодних праздниках обильное застолье ждёт многих россиян не только в ночь с 31 декабря на 1 января, но и все выходные дни. С этим ничего не поделать, потому что приходится подъедать все тазики с оливье, селёдкой под шубой, крабовым салатом и другой классикой праздника, однако лучше соблюдать некоторые правила.

Как рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, начинать день с новогодних салатов очень нежелательно — лучше их оставить на обед.

Всё дело в том, что салаты и закуски с майонезом считаются весьма тяжёлой для переваривания пищей, поэтому печени и желчному пузырю нужно сперва полностью проснуться, а потом уже ударно работать.

Это правило касается всех дней, но праздничных — особенно, потому что именно в это время душа идёт в отрыв и количество вредной еды на столе зашкаливает. К тому же майонезные салаты могут испортиться, и плохое самочувствие станет только хуже из-за отравления.

Чем завтракать после застолья

Эксперт посоветовал начинать день с чего-то лёгкого и полезного:

каш;

омлетов;

творога;

бульонов;

овощных салатов;

ягод;

фруктов;

орехов.

Есть отдельные лайфхаки для тех, кто вечером переборщил с алкоголем. Организм требует восполнить баланс воды, поэтому так тянет на продукты, задерживающие воду в организме. Тут подойдут:

квашенная капуста; солёные огурцы (но не маринованные); кисломолочные продукты; чайный гриб.

Пить при этом можно и нужно:

воду; травяные чаи; морсы; отвары.

Но не кофе, который только сильнее обезвоживает, и не алкоголь, который повторно отравляет организм, усиливает нагрузку на органы и приводит к ещё большему дефициту полезных веществ.

А чтобы дополнительно не отравиться, нужно знать сроки хранения всех новогодних салатов. О них ранее тут рассказывал врач Иванов.