Оливье на завтрак и другие способы не пережить праздники. О чём предупредил врач
Начинать утро с жирных и майонезных салатов — не самое мудрое решение. Особенно если перед этим было обильное застолье, которое в итоге растягивается на несколько дней. В таком случае всей системе ЖКТ очень трудно приходится — ей нужно переваривать большое количество жирной и тяжёлой пищи, а после пробуждения она на такие подвиги не способна.
На новогодних праздниках обильное застолье ждёт многих россиян не только в ночь с 31 декабря на 1 января, но и все выходные дни. С этим ничего не поделать, потому что приходится подъедать все тазики с оливье, селёдкой под шубой, крабовым салатом и другой классикой праздника, однако лучше соблюдать некоторые правила.
Как рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, начинать день с новогодних салатов очень нежелательно — лучше их оставить на обед.
Всё дело в том, что салаты и закуски с майонезом считаются весьма тяжёлой для переваривания пищей, поэтому печени и желчному пузырю нужно сперва полностью проснуться, а потом уже ударно работать.
Это правило касается всех дней, но праздничных — особенно, потому что именно в это время душа идёт в отрыв и количество вредной еды на столе зашкаливает. К тому же майонезные салаты могут испортиться, и плохое самочувствие станет только хуже из-за отравления.
Чем завтракать после застолья
Эксперт посоветовал начинать день с чего-то лёгкого и полезного:
- каш;
- омлетов;
- творога;
- бульонов;
- овощных салатов;
- ягод;
- фруктов;
- орехов.
Есть отдельные лайфхаки для тех, кто вечером переборщил с алкоголем. Организм требует восполнить баланс воды, поэтому так тянет на продукты, задерживающие воду в организме. Тут подойдут:
- квашенная капуста;
- солёные огурцы (но не маринованные);
- кисломолочные продукты;
- чайный гриб.
Пить при этом можно и нужно:
- воду;
- травяные чаи;
- морсы;
- отвары.
Но не кофе, который только сильнее обезвоживает, и не алкоголь, который повторно отравляет организм, усиливает нагрузку на органы и приводит к ещё большему дефициту полезных веществ.
А чтобы дополнительно не отравиться, нужно знать сроки хранения всех новогодних салатов. О них ранее тут рассказывал врач Иванов.