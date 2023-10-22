Омолаживает и укрепляет иммунитет. Всё о полезных свойствах тыквы

В овоще ней много клетчатки и пищевых волокон, которые помогают пищеварению. По словам диетолога, от функционирования желудчно-кишечного тракта напрямую зависит иммунитет человека. Так что тем, кто хочет поменьше болеть, тыква в рационе просто необходима.

Также это плод богат бета-каротином и витамином А, которые улучшают состояние кожи и зрение. Более того, тыква — это антиоксидант, замедляющий процесс старения, подчеркнула Соломатина.

Ещё в тыкве есть калий. Она очень полезен для сердечно-сосудистой системы. Немаловажно, что при запекании овоща многие витамины и микроэлементы в нём сохраняются.

Тыква - продукт диетический, подходит и худеющим и деткам.

Омолаживающим действием обладает не только тыква, но и другие овощи. Подробнее о них можно почитать здесь.