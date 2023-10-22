Омолаживает и укрепляет иммунитет. Всё о полезных свойствах тыквы
Совсем скоро на разных континентах люди будут отмечать Хэллоуин. Один из символов этого праздника фонарь из тыквы. Лакомства из этого самого осеннего овоща также традиционно подают на праздничных гуляниях. А что на счет полезных свойств оранжевого плода? Как рассказала диетолог Елена Соломатина, тыква улучшает обменные процессы в организме и насыщает его витаминами.
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В овоще ней много клетчатки и пищевых волокон, которые помогают пищеварению. По словам диетолога, от функционирования желудчно-кишечного тракта напрямую зависит иммунитет человека. Так что тем, кто хочет поменьше болеть, тыква в рационе просто необходима.
Также это плод богат бета-каротином и витамином А, которые улучшают состояние кожи и зрение. Более того, тыква — это антиоксидант, замедляющий процесс старения, подчеркнула Соломатина.
Ещё в тыкве есть калий. Она очень полезен для сердечно-сосудистой системы. Немаловажно, что при запекании овоща многие витамины и микроэлементы в нём сохраняются.
Тыква - продукт диетический, подходит и худеющим и деткам.
Омолаживающим действием обладает не только тыква, но и другие овощи. Подробнее о них можно почитать здесь.