Здоровье
Опубликовано 09 февраля 2024, 06:00
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Онколог назвал 3 симптома, которые кричат об опухоли в матке

Боль в области таза в некоторых случаях может указывать на рак эндометрия. Это одна из самых распространённых злокачественных опухолей женских половых органов. Обычно она появляется в период постменопаузы, чаще всего после 50 лет. Но боль в тазу — не единственный симптом. Онкохирург, кандидат медицинских наук Антон Иванов рассказал, какие ещё признаки указывают на возможное появление опухоли.
Онколог назвал 3 симптома, которые кричат об опухоли в матке
© freepik

К основным признакам рака эндометрия Иванов отнёс 3 симптома:

  • боль в области таза или внизу живота;
  • изменение продолжительности или тяжести менструального цикла;
  • кровотечения между менструациями или после наступления менопаузы.

В беседе с «Газетой.Ru» врач отметил, что в 5% случаев рак эндометрия обусловлен наследственностью. Но есть и другие факторы риска:

  • ожирение;
  • сахарный диабет;
  • раннее начало и позднее прекращение менструаций (до 10–12 и после 55 лет);
  • синдром поликистозных яичников;
  • частый приём гормональных препаратов;
  • монотерапия эстрогенами (более 5 лет).

Некоторые виды рака протекают без симптомов. Человек узнаёт о них лишь тогда, когда болезнь уже запущена и начинает проявлять себя через боль, изменения стула и другие симптомы. Вовремя «поймать» болезнь помогают обследования. Ранее врач-онколог Расул Ахмаев рассказал, какие конкретно анализы на рак сдавать женщинам и мужчинам.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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