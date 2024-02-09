Опубликовано 09 февраля 2024, 06:00
1 мин.
Онколог назвал 3 симптома, которые кричат об опухоли в матке
Боль в области таза в некоторых случаях может указывать на рак эндометрия. Это одна из самых распространённых злокачественных опухолей женских половых органов. Обычно она появляется в период постменопаузы, чаще всего после 50 лет. Но боль в тазу — не единственный симптом. Онкохирург, кандидат медицинских наук Антон Иванов рассказал, какие ещё признаки указывают на возможное появление опухоли.
К основным признакам рака эндометрия Иванов отнёс 3 симптома:
- боль в области таза или внизу живота;
- изменение продолжительности или тяжести менструального цикла;
- кровотечения между менструациями или после наступления менопаузы.
В беседе с «Газетой.Ru» врач отметил, что в 5% случаев рак эндометрия обусловлен наследственностью. Но есть и другие факторы риска:
- ожирение;
- сахарный диабет;
- раннее начало и позднее прекращение менструаций (до 10–12 и после 55 лет);
- синдром поликистозных яичников;
- частый приём гормональных препаратов;
- монотерапия эстрогенами (более 5 лет).
Некоторые виды рака протекают без симптомов. Человек узнаёт о них лишь тогда, когда болезнь уже запущена и начинает проявлять себя через боль, изменения стула и другие симптомы. Вовремя «поймать» болезнь помогают обследования. Ранее врач-онколог Расул Ахмаев рассказал, какие конкретно анализы на рак сдавать женщинам и мужчинам.