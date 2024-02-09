Онколог назвал 3 симптома, которые кричат об опухоли в матке

К основным признакам рака эндометрия Иванов отнёс 3 симптома:

боль в области таза или внизу живота;

изменение продолжительности или тяжести менструального цикла;

кровотечения между менструациями или после наступления менопаузы.

В беседе с «Газетой.Ru» врач отметил, что в 5% случаев рак эндометрия обусловлен наследственностью. Но есть и другие факторы риска:

ожирение;

сахарный диабет;

раннее начало и позднее прекращение менструаций (до 10–12 и после 55 лет);

синдром поликистозных яичников;

частый приём гормональных препаратов;

монотерапия эстрогенами (более 5 лет).

Некоторые виды рака протекают без симптомов. Человек узнаёт о них лишь тогда, когда болезнь уже запущена и начинает проявлять себя через боль, изменения стула и другие симптомы. Вовремя «поймать» болезнь помогают обследования. Ранее врач-онколог Расул Ахмаев рассказал, какие конкретно анализы на рак сдавать женщинам и мужчинам.