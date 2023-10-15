Онколог назвал 5 правил жизни, которые спасут от рака груди
Рыба, по мнению врачей, уменьшает риск развития рака груди. Всё дело в омега-3 жирных кислотах, которые в ней содержатся. Но съесть консервированную кильку раз в месяц недостаточно, рыбный день надо устраивать каждую неделю. Есть и ещё 4 правила, позволяющие снизить вероятность онкологии. О них рассказал хирург, онколог-маммолог «Юсуповской больницы» Виктор Федосейкин.
Правила жизни против рака груди
1. Занимайтесь физкультурой
Согласно исследованиям, умеренная, но регулярная физическая нагрузка помогает снизить риск развития рака молочной железы. Занятия спортом по 2 ч в неделю сокращают вероятность онкологии на 5%.
2. Ешьте рыбу
Судя по наблюдениям, россияне едят недостаточно рыбы, рассказал онколог Life.ru. Но, возможно, вы просто не умеете её готовить. Ввести жирную рыбу в еженедельный рацион стоит из-за омега-3 жирных кислот, которые и уменьшают риск столкнуться с онкологией.
3. Используйте оливковые масло
По словам онколога, женщины, которые сидят на средиземноморской диете, болеют раком груди на 40% реже остальных. Эта диета включает большое количество растительных продуктов, рыбы и оливкового масла. А вот количество красного мяса и сладостей надо уменьшить.
4. Откажитесь от алкоголя
По словам врача, безопасных доз спиртного не бывает: алкоголь повышает вероятность развития любого вида рака, а не только новообразований молочной железы.
5. Займитесь самообследованием
Грудь надо ощупывать и осматривать не реже раза в месяц. Внимательно стоит отнестись к состоянию кожи, в том числе на сосках, к форме и размерам желёз. Насторожить должны любые аномалии и внезапные изменения. Если что-то кажется странным, покажитесь маммологу.