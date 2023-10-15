Онколог назвал 5 правил жизни, которые спасут от рака груди

Правила жизни против рака груди

1. Занимайтесь физкультурой

Согласно исследованиям, умеренная, но регулярная физическая нагрузка помогает снизить риск развития рака молочной железы. Занятия спортом по 2 ч в неделю сокращают вероятность онкологии на 5%.

2. Ешьте рыбу

Судя по наблюдениям, россияне едят недостаточно рыбы, рассказал онколог Life.ru. Но, возможно, вы просто не умеете её готовить. Ввести жирную рыбу в еженедельный рацион стоит из-за омега-3 жирных кислот, которые и уменьшают риск столкнуться с онкологией.

3. Используйте оливковые масло

По словам онколога, женщины, которые сидят на средиземноморской диете, болеют раком груди на 40% реже остальных. Эта диета включает большое количество растительных продуктов, рыбы и оливкового масла. А вот количество красного мяса и сладостей надо уменьшить.

4. Откажитесь от алкоголя

По словам врача, безопасных доз спиртного не бывает: алкоголь повышает вероятность развития любого вида рака, а не только новообразований молочной железы.

5. Займитесь самообследованием

Грудь надо ощупывать и осматривать не реже раза в месяц. Внимательно стоит отнестись к состоянию кожи, в том числе на сосках, к форме и размерам желёз. Насторожить должны любые аномалии и внезапные изменения. Если что-то кажется странным, покажитесь маммологу.