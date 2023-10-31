Онколог назвал три региона России, где чаще всего болеют раком печени
Наиболее распространён рак печени на Чукотке, в Якутии и Бурятии. Об этом «Газете.Ru» рассказал заведующий отделом лекарственного лечения НМИЦ онкологии им. Блохина, президент Междисциплинарного общества специалистов по опухолям печени Валерий Бредер. По его словам, обнаружить опухоль в печени достаточно трудно, поэтому жителям этих регионов нужно быть особенно внимательными к здоровью этого органа.
Но почему под угрозой оказались жители именно этих регионов? Специалист объяснил, что их народы эволюционно очень чувствительны к вирусным гепатитам, и особенно там распространился гепатит В.
«У них реально выше вероятность заболеть раком», — отметил Бредер.
А в Монголии, граничащей с Бурятией, первый по распространённости среди онкологических заболеваний — именно рак печени.
Большие трудности создаёт то, что поражённая им печень не болит. По словам онколога, из-за этого заболевание чаще всего обнаруживают на последней стадии или уже после смерти.
«Было одно исследование, наши коллеги в Екатеринбурге делали, 5 лет назад. По их данным, больше трети случаев рака печени было выявлено посмертно. Это много», — рассказал врач.
Получается, в отношении рака печени особенно важно обследовать организм. Для этого нужно регулярно проверять уровень онкомаркера альфа-фетопротеина в крови (маркер первичного рака печени) и проводить УЗИ брюшной полости, также опухоль можно обнаружить на компьютерной и магнитно-резонансной томографии.