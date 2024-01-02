Онколог призвал не ставить на праздничный стол 3 вида продуктов
Новый год россияне встретили, но праздничные столы никто и не думал убирать — лишь пополняют новыми вкусными и далеко не всегда полезными блюдами и продуктами. Есть среди них особенно опасные — ими посоветовал не увлекаться главный онколог Минздрава России, академик РАН и РАО, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей Каприн.
Врач порекомендовал исключить из рациона жирную, острую и копчёную пищу. Она повышает риски развития рака кишечника и рака желудка — доказано учёными.
Куда разумнее отдать предпочтение здоровой и полезной еде. В целом питание должно быть сбалансированным, чтобы организму хватало нужных витаминов, микроэлементов и питательных веществ. Уделите особое внимание овощам и фруктам.
А онколог Олег Кит недавно назвал симптом рака желудка, который проявляется во время застолья.