Онколог призвал не ставить на праздничный стол 3 вида продуктов

Врач порекомендовал исключить из рациона жирную, острую и копчёную пищу. Она повышает риски развития рака кишечника и рака желудка — доказано учёными.

Куда разумнее отдать предпочтение здоровой и полезной еде. В целом питание должно быть сбалансированным, чтобы организму хватало нужных витаминов, микроэлементов и питательных веществ. Уделите особое внимание овощам и фруктам.

А онколог Олег Кит недавно назвал симптом рака желудка, который проявляется во время застолья.