Онколог рассказала, как отличить меланому от пигментного пятна. Поможет простое правило
Кожа — орган, по которому можно наглядно понять, что творится у человека внутри. Иногда на ней возникают различные пятнышки и образования по типу акне: так мы понимаем, что либо человек плохо следит за кожей, либо у него барахлят какие-то внутренние органы. Некоторые пятна на коже можно спутать друг с другом. Например, обычный пигмент и смертельно опасную меланому. О том, как отличить их друг от друга рассказала врач-онколог, химиотерапевт Марина Шорина.
Чем меланома отличается от пигментного пятна
По словам Шориной, проще всего отличить меланому от пигментного пятна по правилу ABCD, где:
- А — асимметрия образования;
- B — неровные края;
- C — неоднородная асимметричная окраска;
- D — размер 4 мм и больше.
Если хотя бы один пункт относится к вашему образованию, то нужно как можно скорее обратиться к врачу.
Как появляются пигментные пятна
Что до происхождения пигментных пятен, то причин у их появления множество. Вот некоторые:
- генетическая предрасположенность;
- гормональные изменения или заболевания;
- воздействие ультрафиолета;
- механические или химические повреждения кожи;
- естественное старение кожи.
Убрать их можно с помощью химического пилинга, мезотерапии и лазерной шлифовки кожи. Проводить все эти процедуры лучше осенью и зимой, когда солнца мало, и риск появления новых пигментных пятен снижается.
Ранее мы рассказывали, у кого из людей выше риск развития меланомы.