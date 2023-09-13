Здоровье
21:00, 13 сентября 2023
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Онколог рассказала, как отличить меланому от пигментного пятна. Поможет простое правило

Кожа — орган, по которому можно наглядно понять, что творится у человека внутри. Иногда на ней возникают различные пятнышки и образования по типу акне: так мы понимаем, что либо человек плохо следит за кожей, либо у него барахлят какие-то внутренние органы. Некоторые пятна на коже можно спутать друг с другом. Например, обычный пигмент и смертельно опасную меланому. О том, как отличить их друг от друга рассказала врач-онколог, химиотерапевт Марина Шорина.

Онколог рассказала, как отличить меланому от пигментного пятна. Поможет простое правило
© Freepik

Чем меланома отличается от пигментного пятна

По словам Шориной, проще всего отличить меланому от пигментного пятна по правилу ABCD, где:

  • А — асимметрия образования;
  • B — неровные края;
  • C — неоднородная асимметричная окраска;
  • D — размер 4 мм и больше.

Если хотя бы один пункт относится к вашему образованию, то нужно как можно скорее обратиться к врачу.

Как появляются пигментные пятна

Что до происхождения пигментных пятен, то причин у их появления множество. Вот некоторые:

  • генетическая предрасположенность;
  • гормональные изменения или заболевания;
  • воздействие ультрафиолета;
  • механические или химические повреждения кожи;
  • естественное старение кожи.

Убрать их можно с помощью химического пилинга, мезотерапии и лазерной шлифовки кожи. Проводить все эти процедуры лучше осенью и зимой, когда солнца мало, и риск появления новых пигментных пятен снижается.

Ранее мы рассказывали, у кого из людей выше риск развития меланомы.

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