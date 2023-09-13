Онколог рассказала, как отличить меланому от пигментного пятна. Поможет простое правило

Чем меланома отличается от пигментного пятна

По словам Шориной, проще всего отличить меланому от пигментного пятна по правилу ABCD, где:

А — асимметрия образования;

B — неровные края;

C — неоднородная асимметричная окраска;

D — размер 4 мм и больше.

Если хотя бы один пункт относится к вашему образованию, то нужно как можно скорее обратиться к врачу.

Как появляются пигментные пятна

Что до происхождения пигментных пятен, то причин у их появления множество. Вот некоторые:

генетическая предрасположенность;

гормональные изменения или заболевания;

воздействие ультрафиолета;

механические или химические повреждения кожи;

естественное старение кожи.

Убрать их можно с помощью химического пилинга, мезотерапии и лазерной шлифовки кожи. Проводить все эти процедуры лучше осенью и зимой, когда солнца мало, и риск появления новых пигментных пятен снижается.

Ранее мы рассказывали, у кого из людей выше риск развития меланомы.