Здоровье
05:00, 07 октября 2023
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Онколог развеяла главные мифы о раке груди. Он бывает у мужчин и не выявляется на УЗИ

Россиянкам не перестают напоминать о необходимости обследовать свою грудь на посторонние образования: они могут сигнализировать о серьёзном и коварном заболевании — раке молочных желёз. Оно довольно распространено и окутано роем мифов, из-за которых люди совершают необдуманные поступки или впадают в ступор. Доказательный маммолог-онколог Анна Ким, специалист клиники Docmed, развеяла самые громкие из них.

Онколог развеяла главные мифы о раке груди. Он бывает у мужчин и не выявляется на УЗИ

© Stable Diffusion

У рака груди не самая высокая статистика летальности. Не совсем так. Рак молочной железы занимает пятое место в мире по смертности, при этом от него умирает лишь 6,9% онкобольных. На первом месте по смертности рак лёгких. Чисто статистически, из 1000 женщин этот вид рака могут выявить у 120–130. И только 20–30 из них могут умереть от этого недуга, отметила онколог Ким.

Рак молочных желёз не выявляют на УЗИ. На этом исследовании могут увидеть какое-то образование, но оно может оказаться как доброкачественным, так и злокачественным. Определяют это только с помощью биопсии (берут кусочек образования) и последующего гистологического исследования полученных клеток.

Рак груди второй стадии лечится. И третьей, и даже четвёртой, отмечает онколог Ким. По её словам, у человека есть шанс полноценно жить даже с серьёзной формой этого заболевания. «Жизнь (таких людей) отличается только тем, что они принимают специальные препараты», — отметила она.

У мужчин тоже может быть рак груди. Хотя это более редкое явление: на сто женщин, болеющих раком молочных желёз, приходится всего один мужчина. Так что сильному полу тоже стоит внимательно относиться к своей груди и следить за изменениями.

Рак груди не может возникнуть от ушибов, даже самых сильных. Ни одно исследование, которое проводили на этот счёт, не подтвердило догадки, подчеркнула специалистка.

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