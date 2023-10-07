Онколог развеяла главные мифы о раке груди. Он бывает у мужчин и не выявляется на УЗИ

У рака груди не самая высокая статистика летальности. Не совсем так. Рак молочной железы занимает пятое место в мире по смертности, при этом от него умирает лишь 6,9% онкобольных. На первом месте по смертности рак лёгких. Чисто статистически, из 1000 женщин этот вид рака могут выявить у 120–130. И только 20–30 из них могут умереть от этого недуга, отметила онколог Ким.

Рак молочных желёз не выявляют на УЗИ. На этом исследовании могут увидеть какое-то образование, но оно может оказаться как доброкачественным, так и злокачественным. Определяют это только с помощью биопсии (берут кусочек образования) и последующего гистологического исследования полученных клеток.

Рак груди второй стадии лечится. И третьей, и даже четвёртой, отмечает онколог Ким. По её словам, у человека есть шанс полноценно жить даже с серьёзной формой этого заболевания. «Жизнь (таких людей) отличается только тем, что они принимают специальные препараты», — отметила она.

У мужчин тоже может быть рак груди. Хотя это более редкое явление: на сто женщин, болеющих раком молочных желёз, приходится всего один мужчина. Так что сильному полу тоже стоит внимательно относиться к своей груди и следить за изменениями.

Рак груди не может возникнуть от ушибов, даже самых сильных. Ни одно исследование, которое проводили на этот счёт, не подтвердило догадки, подчеркнула специалистка.