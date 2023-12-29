Опасна ли киста зуба и как от неё избавиться? Ответил стоматолог

Почему появляется киста зуба

Кисту зуба медики называют апикальным периодонтом. Она возникает как защитная реакция организма на воспаление и инфекцию вокруг зуба. Поэтому вызывает заболевание кариес, который который долгое время не лечили.

При этом, даже когда микробы доходя до нерва, боль может не быть постоянной. Но это не значит, что зуб выздоровел. Число бактерий в полости зуба постепенно увеличивается, микроорганизмы становятся активнее. Иммунная система организма пытается бороться с инфекцией, но в любой момент она может дать сбой.

«По сути, киста — это иммунная реакция окружающих зуб тканей на микробы в корневых каналах», — отметила Мандрик в беседе с «Вечерней Москвой».

Лечение кисты зуба

Жить с кистой зуба опасно, ведь это полостное образование содержит внутри кистозную жидкость, наполненную бактериями. Если воспаление не устранить, инфекция пойдёт дальше по каналам и тканям зуба, перекинется на соседние зубы и окружающие их ткани.

По словам Светланы Мандрик, часто после обнаружения кисты пациентам говорят, что зуб придётся удалить. Но при грамотном подходе зуб можно сохранить. Если есть шанс на выздоровление, то нужно им пользоваться, даже если это займет не один приём у стоматолога.

«Суть лечения апикального периодонтита заключается в очищении корневых каналов от микробов, занимает это в среднем два-три визита», — добавила специалист.