Болит голова после красного вина? Учёные узнали, кто в этом виноват

Американские исследователи из Калифорнийского университета выяснили, что головную боль вызывает флаванол кверцетин, такое органическое вещество, которое содержится во всех овощах и фруктах. Он сам по себе безвреден, его даже добавляют в продукты в качестве пищевой добавки. Однако, когда он смешивается со спиртом, ситуация меняется.

Из-за алкоголя кварцетин преобразуется в глюкуронид кверцетина, который мешает расщеплению спирта и выведению его из организма. В итоге токсины накапливаются и отравляют организм. Именно поэтому и начинает быстро краснеть лицо и болеть голова, наступает тошнота.

Количество кверцетина в винограде и вине может варьироваться и зависеть от:

количества солнечного света;

способа производства вина;

процесса осветления;

процесса выдержки.

Учёные будут и дальше исследовать проблему красного вина, но стоит помнить, что организму вредит не только оно, но и вообще любой алкоголь, причём даже в самых маленьких дозах. В малом количестве организму проще его выводить, но это не значит, что весь процесс проходит бесследно.

Специалисты из Бостонского университета выяснили, что всего один бокал вина или банка пива способны состарить человека на 54 дня. Но это касается только молодых и здоровых, а вот у людей в пожилом возрасте старение будет происходить сильнее — на 65 дней.