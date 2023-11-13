Рентгенография или флюорография? Россиянам раскрыли различие двух важных процедур

Она уточнила, что изображение записывается на специальную плёнку и обладает высоким разрешением — картинка позволяет определить тени размером до 2 мм.

«Флюорография, в свою очередь, является скрининговым методом диагностики заболеваний лёгких . Особенно — рака и туберкулеза. Этот метод характеризуется меньшей дозой облучения и является более экономически эффективным для больниц», — продолжила Лисицкая.

Полученное изображение фиксируется на оптическом приборе или рентгеновском экране и записывается на небольшой плёнке.

«Флюорография используется для первичной диагностики аномальных изменений в лёгких на ранних стадиях . При подозрении же на болезнь рекомендуется назначение рентгенографии лёгких в двух проекциях: прямой и боковой», — объяснила эксперт.

Она отметила, что только врач может определить, какое исследование необходимо именно вам, так как они имеют существенные различия. Флюорографию нужно проходить каждый год, даже если никаких болячек и жалоб нет. «Рентгенография же назначается только при серьёзных показаниях и используется для уточнения или установления правильного диагноза, когда требуется определить очаг, вид и степень поражений, и не применяется в профилактических целях», — заключила эксперт.

Часто рентген назначают при пневмонии. О том, что это за заболевание, как оно протекает и как лечится, можно узнать из этого материала.