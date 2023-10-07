Осенняя ягода. Чем полезна калина и кому её нельзя

Благодаря такому количеству витамина С в составе калина обладает укрепляющими и противопростудными свойствами, отметила эксперт. Но ценна она не только этим. В ней полно и других полезных веществ:

витамин К,

калий,

магний,

цинк,

железо.

Особенно полезна калина тем, кто недавно переболел простудой. Она снимает боль в горле, может оказывать антибактериальный эффект и в целом помогает быстрее восстанавливаться после вирусных заболеваний, отметила диетолог в беседе с «Вечерней Москвой».

А ещё калина помогает снижать артериальное давление. Так что гипертоникам старше 50 лет стоит присмотреться к этой ягоде.

Правда, у калины есть и «противопоказания», отметила эксперт. Ягоду не рекомендуют употреблять при пониженном артериальном давлении, язве желудка и артрите.

Тем, кому только калины мало, вот ещё три полезных осенних ягоды. Некоторые из них даже от рака защищают.