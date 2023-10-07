Здоровье
11:40, 07 октября 2023
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Осенняя ягода. Чем полезна калина и кому её нельзя

Ярко-красные ягоды калины на фоне желтеющих листьев — один из символов золотой осени. Впрочем, эта ягода не только радует глаз, но и обладает массой полезных свойств. Например, вы знали, что витамина С в ней больше, чем в лимоне? Диетолог Ольга Редина рассказала, чем ещё полезна калина и кому лучше воздержаться от употребления этой ягоды в любом виде.

Осенняя ягода. Чем полезна калина и кому её нельзя
© Freepik/Kireyonok_Yuliya

Благодаря такому количеству витамина С в составе калина обладает укрепляющими и противопростудными свойствами, отметила эксперт. Но ценна она не только этим. В ней полно и других полезных веществ:

  • витамин К,
  • калий,
  • магний,
  • цинк,
  • железо.

Особенно полезна калина тем, кто недавно переболел простудой. Она снимает боль в горле, может оказывать антибактериальный эффект и в целом помогает быстрее восстанавливаться после вирусных заболеваний, отметила диетолог в беседе с «Вечерней Москвой».

А ещё калина помогает снижать артериальное давление. Так что гипертоникам старше 50 лет стоит присмотреться к этой ягоде.

Правда, у калины есть и «противопоказания», отметила эксперт. Ягоду не рекомендуют употреблять при пониженном артериальном давлении, язве желудка и артрите.

Тем, кому только калины мало, вот ещё три полезных осенних ягоды. Некоторые из них даже от рака защищают.

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