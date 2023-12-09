Осторожно, кибербуллинг. Как защитить ребёнка от невидимой, но смертельной опасности?
С травлей по жизни сталкивались многие люди — они либо терпели издевательства, либо сами обижала других, а кое-то побывал и в обоих лагерях. Но своему ребёнку такое точно никто не пожелает. И если ещё буллинг в школе как-то можно отследить по поведению ребёнка или по его внешнему виду, то вот кибербуллинг очень тихий, но раны оставляет не менее глубокие.
Как объяснил директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» Олег Седов, для классической травли нужно найти свою жертву в реальности, что влечёт за собой некие сложности, а вот в Сети никого искать не нужно. Можно написать злой комментарий, опубликовать хейтерский пост, пустить слух, взломать страницу и так далее.
Из-за доступности такой вид травли цветёт и пахнет, нанося вред детям. Из-за того, что нет конкретного момента, когда ребёнку наносят боль, он находится в постоянном напряжении, не зная, что встретит его, когда он разблокирует телефон, — милое видео с котиками или пост ненависти от анонимного хейтера.
Нужно объяснять детям, как отстаивать свои границы и давать отпор буллерам в Сети, потому что это возможно.
- Расскажите детям, как важна личная информация и как нельзя ей делиться со всеми подряд.
- Поддерживайте доверительные отношения с детьми, чтобы те могли обратиться за помощью в любом случае.
- Заведите аккаунты в тех же соцсетях, что и ваши дети, чтобы понимать, как работает платформа.
- Объясните детям, что делать, если столкнулся с кибербуллингом, — к кому обратиться, куда написать, как пометить нарушителя правил площадки и так далее.
- Развивайте у детей эмоциональный интеллект, чтобы они понимали не только свои границы, но и чужие, и не стали сами обидчиками.
- Подавайте позитивный пример, культурно ведя себя в Сети.
То, что буллинг существовал всегда и с ним сталкивались многие, говорила даже главная сваха страны Роза Сябитова. Лет 50 назад в школе ей прилично доставалось от одноклассников. Как она с этим справлялась, она рассказала здесь.