Осторожно, кибербуллинг. Как защитить ребёнка от невидимой, но смертельной опасности?

Как объяснил директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» Олег Седов, для классической травли нужно найти свою жертву в реальности, что влечёт за собой некие сложности, а вот в Сети никого искать не нужно. Можно написать злой комментарий, опубликовать хейтерский пост, пустить слух, взломать страницу и так далее.

Из-за доступности такой вид травли цветёт и пахнет, нанося вред детям. Из-за того, что нет конкретного момента, когда ребёнку наносят боль, он находится в постоянном напряжении, не зная, что встретит его, когда он разблокирует телефон, — милое видео с котиками или пост ненависти от анонимного хейтера.

Нужно объяснять детям, как отстаивать свои границы и давать отпор буллерам в Сети, потому что это возможно.

Расскажите детям, как важна личная информация и как нельзя ей делиться со всеми подряд. Поддерживайте доверительные отношения с детьми, чтобы те могли обратиться за помощью в любом случае. Заведите аккаунты в тех же соцсетях, что и ваши дети, чтобы понимать, как работает платформа. Объясните детям, что делать, если столкнулся с кибербуллингом, — к кому обратиться, куда написать, как пометить нарушителя правил площадки и так далее. Развивайте у детей эмоциональный интеллект, чтобы они понимали не только свои границы, но и чужие, и не стали сами обидчиками. Подавайте позитивный пример, культурно ведя себя в Сети.

То, что буллинг существовал всегда и с ним сталкивались многие, говорила даже главная сваха страны Роза Сябитова. Лет 50 назад в школе ей прилично доставалось от одноклассников. Как она с этим справлялась, она рассказала здесь.