От цистита до рака. Россиянам назвали причины болезненного мочеиспускания

Как рассказал эксперт, частая причина болезненного мочеиспускания — инфекция мочевыводящих путей. В этом случае болезни обычно сопутствуют высокая температура, частые позывы и боли в боку или спине. Такие же симптомы могут говорить и об инфекциях, передающихся половым путем. Они проявляются всё по-разному, но, например, при герпесе ещё будут волдыри на половых органах.

У мужчин проблемы с мочеиспусканием возникают часто на фоне простатита. В этом случае позывы, как правило, учащаются ночью, появляется боль в мочевом пузыре, болезненная эякуляция.

Также среди причин неприятных ощущений при походе в туалет:

Камни в почках . В том случае если они осели в мочевом пузыре.

. В том случае если они осели в мочевом пузыре. Кисты яичников . Они могут давить на мочевой пузырь, вызывая неприятные ощущения.

. Они могут давить на мочевой пузырь, вызывая неприятные ощущения. Интерстициальный цистит . Состояние, когда инфекции нет, а раздражение мочевого пузыря есть.

. Состояние, когда инфекции нет, а раздражение мочевого пузыря есть. Чувствительность к химическим веществам . Её могут вызывать мыло, туалетная бумага или смазка.

. Её могут вызывать мыло, туалетная бумага или смазка. Вагинальная инфекция или раздражение .

. Некоторые лекарства.

Также болезненное мочеиспускание может быть симптомом рака мочевого пузыря, но обычно это не ранний симптом. Раньше человек замечает кровь в моче. Часто рак возникает из-за полипов. Как их распознать, рассказали в этом материале.