От цистита до рака. Россиянам назвали причины болезненного мочеиспускания
Боль при походе в туалет «по-маленькому» — довольно распространённый симптом, который может настигнуть почти каждого. Как правило, многие сразу грешат на цистит, лечатся сами, используя уже проверенные средства. Но на деле причин, по которым может появиться этот тревожный звоночек, масса. Их назвал врач-онколог, уролог Алексей Шмелёв.
Как рассказал эксперт, частая причина болезненного мочеиспускания — инфекция мочевыводящих путей. В этом случае болезни обычно сопутствуют высокая температура, частые позывы и боли в боку или спине. Такие же симптомы могут говорить и об инфекциях, передающихся половым путем. Они проявляются всё по-разному, но, например, при герпесе ещё будут волдыри на половых органах.
У мужчин проблемы с мочеиспусканием возникают часто на фоне простатита. В этом случае позывы, как правило, учащаются ночью, появляется боль в мочевом пузыре, болезненная эякуляция.
Также среди причин неприятных ощущений при походе в туалет:
- Камни в почках. В том случае если они осели в мочевом пузыре.
- Кисты яичников. Они могут давить на мочевой пузырь, вызывая неприятные ощущения.
- Интерстициальный цистит. Состояние, когда инфекции нет, а раздражение мочевого пузыря есть.
- Чувствительность к химическим веществам. Её могут вызывать мыло, туалетная бумага или смазка.
- Вагинальная инфекция или раздражение.
- Некоторые лекарства.
Также болезненное мочеиспускание может быть симптомом рака мочевого пузыря, но обычно это не ранний симптом. Раньше человек замечает кровь в моче. Часто рак возникает из-за полипов. Как их распознать, рассказали в этом материале.