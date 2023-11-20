От этих продуктов ребёнок может умереть. В списке даже обычные яйца

Первым в списке запретных продуктов для детей идёт фастфуд, сказала специалист изданию «Подмосковье сегодня». Гамбургеры, картошка фри, чипсы, газированные напитки — всё это опасно есть даже взрослым, не говоря уже о несформированном организме ребёнка.

С мороженым нужно быть осторожным по двум причинам. Первая — наличие красителей, консервантов и искусственных ароматизаторов, а вторая — возможное загрязнение продукта.

К смерти ребёнка могут привести продукты с высоким содержанием ртути, в том числе некоторые виды рыб. Опаснейшее заболевание дети могут подхватить через яйца и мясо. Чтобы этого избежать, перед приготовлением нужно обязательно промывать яйца, а мясо — основательно жарить или варить.

Также важно серьёзно подойти к хранению продуктов. Холодильник может быть даже грязнее унитаза. Как поддерживать в нём чистоту — узнайте здесь.